W poniedziałek świat sportu obiegła smutna wiadomość o śmierci Wellesleya Bolta, ojca ośmiokrotnego mistrza olimpijskiego Usaina Bolta. Mężczyzna zmarł w wieku 68 lat po długiej walce z chorobą. Wellesley Bolt był często wskazywany jako osoba, która miała ogromny wpływ na karierę swojego syna. To on, wraz z żoną Jennifer, zapewniał Usainowi i jego rodzeństwu – Sadikiemu i Christine Bolt-Hylton – stabilne warunki do rozwoju w trudnych, wiejskich realiach Jamajki. Wellesley przez 16 lat pracował w branży kawowej, a następnie prowadził lokalny sklep.

Mija 90 lat od narodzin legendy polskiego sportu w czasach PRL-u. Kim był Józef Szmidt?

Imponujący Dom Polski PKOL podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Wellesley i jego żona prowadzili sklep spożywczy w Trelawny w północno-zachodniej Jamajce przez 15 lat, aż do 2017 roku, nawet gdy ich syn stał się jednym z najbardziej utytułowanych sportowców w historii igrzysk olimpijskich – przypomniał portal „Jamaica Observer”.

Lekkoatletki będą badane na obecność męskiego genu. Światowe władze LA podjęły ważną decyzję

Mimo ogromnej sławy Usaina, Wellesley pozostał wierny swoim korzeniom w Sherwood Content. Nie opuścił rodzinnej miejscowości, nawet gdy sukces syna przyczynił się do poprawy infrastruktury w regionie. Ojciec sprintera był regularnie widywany na trybunach obok żony Jennifer, przez całą złotą karierę syna.

Kondolencje dla Usaina Bolta

Początkowo... nie lubił jednak latać samolotem, więc gdy Usain zdobywał pierwsze złoto olimpijskie w 2008 roku w Pekinie, finał sprintu na 100 m senior obejrzał w telewizji. Sponsor zaprosił ojca lekkoatlety na finał 200 metrów, ale Wellesley nie zdążył dolecieć na czas. Od tamtej pory Bolt senior nie opuścił żadnego z wyścigów syna.

Mistrz kontra mistrz. Wielki pojedynek na Diamentowej Lidze w Polsce!

Premier Jamajki Andrew Holness złożył kondolencje w szczerym przesłaniu zamieszczonym w mediach społecznościowych:

Dołączam do wszystkich Jamajczyków składających najgłębsze i najszczersze kondolencje Usainowi Boltowi, jego ukochanej matce, pani Jennifer Bolt i całej rodzinie Bolt, po śmierci ich ojca rodu, pana Wellesleya Bolta – napisał szef rządu.

Ile wiesz o polskich medalistach olimpijskich? Ten quiz rozwiąże tylko prawdziwy ekspert Pytanie 1 z 8 Ile wszystkich medali zdobyła w trakcie swojej historii występów na Igrzyskach Olimpijskich? 144 298 404 Następne pytanie

Burza po słowach Przemysława Babiarza o rywalce Ewy Swobody. Nie wytrzymał na jej widok

Olivia Grange, członkini parlamentu Jamajki, dodała: „Składam najszczersze kondolencje Jennifer, Usainowi i reszcie rodziny Boltów. To będzie trudny czas, ale zachęcam ich, aby pocieszyli się wspomnieniem bardzo dobrego ojca”.