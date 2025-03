i Autor: AP, Associated Press

Ale szkoda!

Dramat Polaka na ostatnich metrach. Był faworytem do medalu. „Prowadził pewnie” [WIDEO]

Dramatyczne sceny rozegrały się na halowych mistrzostwach świata w Nankinie. Jakub Szymański był jednym z faworytów do medalu. Niestety, polski płotkarz potknął się o ostatni płotek i zabrakło mu centymetrów do tego, by walczyć w wielkim finale.