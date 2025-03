Jakub Szymański piekielnie ambitny i pewny siebie na HME Apeldoorn. „Celuję w złoto”

Konrad Bukowiecki po ślubie z Natalią Kaczmarek znacznie przytył! Wszystko jednak zaplanował, wyjaśnia o co chodzi

To może być prawdziwy szok dla fanów Ewy Swobody! Sportsmenka zapowiedziała wielkie zmiany. "Jestem ciekawa"

Jakub Szymański to polski płotkarz, w hali biega na dystansie 60 m. W półfinale był najlepszy, osiągając rezultat 7,49. Finał odbędzie się późnym wieczorem, o 21:53.

Jakub Szymański pewny siebie przed finałem biegu na 60 m przez płotki

- Chcę wygrać. Inne opcje nie wchodzą w grę. W płotkach wszystko się może wydarzyć, więc cieszyłbym się z każdego miejsca na podium, ale celuję w złoto – mówi z pewnością siebie w głosie Szymański, który przeanalizował również występ półfinałowy.

- To nie była taka typowa podpałka, że daję z siebie 110 procent, ale było żwawo. Chodziło o to, żeby znaleźć się w pierwszej trójce i to zadanie wykonałem. Tory nie mają żadnego znaczenia w płotkach, więc nie musiałem się tym przejmować. Zadanie wykonane jak najmniejszym nakładem sił – podkreśla Szymański.

Jakub Szymański szybki jak błyskawica. Płotkarz w kapitalnej formie podczas HME Apeldoorn

Bukowiecki Kaczmarek wywiad Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Polski płotkarz przez każdym startem coś do siebie mówi. Jak się okazuje, stara się powtórzyć ważne rzeczy dotyczące taktyki biegowej.

- Przed startem powtarzam sobie aspekty techniczne. Szczególnie takie, przez które ten bieg mógłby się nie udać – wyjawia Jakub Szymański, który świetnie pobiegł również w biegu eliminacyjnym, ale miał po nim do siebie pewne zastrzeżenia.