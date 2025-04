i Autor: Cyfrasport Szymon Ziółkowski

Sylwetka mistrza

Kim jest Szymon Ziółkowski? Osiągnięcia i sylwetka mistrza olimpijskiego z Sydney

Szymon Ziółkowski to jeden z bardziej utytułowanych polskich lekkoatletów, a zwłaszcza młociarzy. Jego największym sukcesem jest z pewnością złoty medal igrzysk olimpijskich, ale ma on na koncie również wiele innych zdobyczy sportowych czy rekordów. Po zakończeniu kariery sportowej próbował on swoich sił także w polityce i również z niemałym powodzeniem.