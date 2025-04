Krzysztof Stanowski mieszka w warunkach, których nie ma nawet w Pałacu Prezydenckim!…

Stanowski jeszcze do niedawna kojarzony był wyłącznie ze sportem. To właśnie głównie piłką nożną zajmował się na początku swojej dziennikarskiej kariery. Przez kilka miesięcy pracował nawet w dziale sportowym "Super Expressu".

Od zawsze jednak szukał wyzwań. Między innymi dlatego odszedł z "Kanału Sportowego" i założył swój "Kanał Zero". Jak się okazało, to był strzał w dziesiątkę. "Kanał Zero" notuje znakomite wyniki na YouTube - Stanowski zdradził, że w marcu zanotował blisko 53 miliony wyświetleń. To drugi wynik w historii kanału, który w efekcie wygenerował przychody w okolicach 800 tysięcy złotych.

Krzysztof Stanowski mieszka jak król! Takich warunków nie ma nawet w Pałacu Prezydenckim

Założenie "Kanału Zero" to jednak nadal było za mało, dlatego Stanowski postanowił wystartować w wyborach prezydenckich. O zbieraniu podpisów pod swoją kandydaturą informował dzień w dzień w mediach społecznościowych. Akcja ostatecznie zakończyła się sukcesem.

- Za chwilę zawieziemy 4 miliony podpisów do Państwowej Komisji Wyborczej. 4 miliony podpisów zebrane w rekordowym tempie, w zaledwie 4 dni. To jest rekord polskiej polityki - pochwalił się w piątek podczas krótkiego wystąpienia w centrum Warszawy.

Liczba robi wrażenie, ale Stanowski ma raczej niewielkie szanse na zwycięstwo w wyborach. Mimo to znany dziennikarz już teraz mieszka w warunkach, których być może nie ma nawet w Pałacu Prezydenckim.

Stanowski jakiś czas temu wprowadził się do rezydencji pod Warszawą. Dom został zaprojektowany w nowoczesnym, ale prostym stylu - jest sporo szkła oraz drewnianych elementów, a w środku nie brakuje modnych kolorów. Willa otoczona jest lasem, a na zewnątrz znalazło się także miejsce dla obszernej altanki oraz boiska do gry w piłkę nożną. Zresztą zobaczcie to sami w poniższej galerii!