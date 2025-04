Kto jest największym Polakiem wg Karola Nawrockiego?

W środę (16 kwietnia) wieczorem działo się sporo. Oczy kibiców w Polsce były podzielone między Madryt, Mediolan a Warszawę. W dwóch pierwszych miastach odbywały się rewanże w ćwierćfinałach piłkarskiej Ligi Mistrzów, w których Arsenal, a także Inter utrzymał zaliczkę z pierwszych meczów nad Realem Madryt i Bayernem Monachium. W stolicy Polski doszło za to do wyczekiwanej wizyty Karola Nawrockiego w Kanale Zero należącym do kandydującego w tegorocznych wyborach prezydenckich, Krzysztofa Stanowskiego.

Nawrocki o przyczynach klęski PiS. To ich pogrążyło?!

Rozmowa dwóch kandydatów trwała ponad 3 godziny. Poruszono w niej wiele wątków, a kibice sportu mogli się uśmiechnąć w momencie wybierania "największego Polaka". To popularne w internecie określenie, do którego zalicza się kilka największych gwiazd polskiego sportu. Stanowski nie pominął ich także podczas rozmowy z Nawrockim.

- Wybierzemy sobie największego Polaka. Ja będę podawał dwa nazwiska, a pan będzie mówił, kto jest Polakiem "większym" - pana idolem albo kimś, kogo pan bardziej podziwia. Kto panu się wydaje osobą ważniejszą, istotniejszą dla kraju - wyjaśnił prowadzący, po czym rozpoczął zabawę od zestawienia Igi Świątek ze Zbigniewem Bońkiem.

Debata prezydencka. Krzysztof Stanowski zaczął mówić o Realu Madryt, FC Barcelona i Osasunie. Tak uderzył w TVP i Trzaskowskiego

Lewandowski zestawiony z Piłsudskim przez Stanowskiego. Wymowna reakcja Nawrockiego

Nawrocki postawił w tej parze na tenisistkę, ale w kolejnej parze po chwili namysłu wybrał Adama Małysza. Legendarny skoczek narciarski wygrał też z Mariuszem Pudzianowskim, a po chwili ustąpił Józefowi Piłsudskiemu. Ten po wyborze został zestawiony z... Robertem Lewandowskim.

- Józef Piłsudski. Panie redaktorze... Ojciec polskiej niepodległości - podkreślił z pełnym przekonaniem Nawrocki. Dalej legendarny marszałek II RP "wygrał", choć nie bez namysłów, z Lechem i Jarosławem Kaczyńskim, Lechem Wałęsą, Fryderykiem Chopinem i Tadeuszem Kościuszką. Dopiero Karol Wojtyła przekonał kandydata na prezydenta do zmiany.

- Tu już miałbym wątpliwości, bo Karol Wojtyła to papież, święty Jan Paweł II. To największy Polak, jakiego daliśmy całemu światu. Tutaj chyba trzeba zważyć nieco inne wartości, nie tylko te historyczne, ale też te duchowe - podsumował Nawrocki, wybierając Jana Pawła II do samego końca - także z Bolesławem Chrobrym i... Andrzejem Gołotą.