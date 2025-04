Debata prezydencka. Krzysztof Stanowski zaczął mówić o Realu Madryt, FC Barcelona i Osasunie. Tak uderzył w TVP i Trzaskowskiego

Debata prezydencka. Stanowski zaczął mówić o Realu, Barcelonie i innych klubach

Debata prezydencka w Końskich rozgrzała internet i wyborców. W dyskusji udział wzięło na początku czterech kandydatów – Krzysztof Stanowski, Szymon Hołownia, Karol Nawrocki i Marek Jakubiak. Po chwili do dyskusji dołączyła także kandydatka na prezydentkę Joanna Senyszyn. Debatę poprzedziło losowanie, a jako pierwszy prawo głosu otrzymał dziennikarz Krzysztof Stanowski.

Swoją wypowiedź na temat paktu migracyjnego rozpoczął w stylu, który zapowiadał od samego początku. Stanowski od razu przyznał, że zgodnie z tym, co często prezentują politycy, odpowie nie na temat. Wybrał ten moment, by uderzyć Rafała Trzaskowskiego i Telewizję Polską.

- Chciałem zobaczyć, czy to się dzieje naprawdę, że Telewizja Polska transmituje sygnał dla jednego z komitetów wyborczych i nie dopuszcza innych kandydatów. Mam takie same prawa jak Rafał Trzaskowski. To nie jest turniej, gdzie jest tylko Real Madryt i FC Barcelona. Patrzę na Szymona Hołownię jest także Las Palmas czy Osasuna. Są różne kluby! Mamy pełne prawo mówić, co nam się podoba w całej Polsce – powiedział Krzysztof Stanowski.

Na koniec zdecydował się jednak na odpowiedź na pytanie i przyznał w jednym zdaniu, że jest przeciwko paktowi migracyjnemu.

Kiedy odbędą się wybory prezydenckie?

Wybory prezydenckie w 2025 roku zaplanowano na 18 maja. Wtedy też odbędzie się pierwsza tura. Faworytami według sondaży są obecnie Rafał Trzaskowski, Karol Nawrocki i Sławomir Mentzen. Jeśli do wybrania prezydenta konieczna będzie druga tura, odbędzie się ona dwa tygodnie później, 1 czerwca.