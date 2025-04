i Autor: AP Photo Jakub Kiwior w meczu z Realem

Liga Mistrzów

Jakub Kiwior znów to zrobił. Do tego te słowa! Bohater Arsenalu z Realem

Jakub Kiwior awansował z Arsenalem do półfinału Ligi Mistrzów UEFA! Już po pierwszym meczu ćwierćfinału wygranym 3:0 sytuacja "Kanonierów" była świetna, ale z Realem Madryt trzeba być czujnym do ostatniego gwizdka. Rewanż na Santiago Bernabeu nie przyniósł jednak popularnej "remontady". Wręcz przeciwnie - Arsenal z Polakiem w składzie drugi raz potwierdził wyższość i wygrał na wyjeździe 2:1. Był to kolejny mecz z Kiwiorem w podstawowym składzie bez porażki!