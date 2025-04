Arsenal - Real Madryt RELACJA NA ŻYWO: Kiwior zatrzyma Mbappe i spółkę w ćwierćfinale Ligi Mistrzów?

Arsenal - Real Madryt 0:0

Bramki:

Kartki:

Arsenal: Raya - Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly - Partey, Rice - Saka, Odegaard, Martinelli - Merino

Real: Courtois - Valverde, Asencio, Rudiger, Alaba - Modrić, Camavinga, Bellingham - Rodrygo, Mbappe, Vinicius Junior

Na żywo Arsenal - Real Madryt Witamy w relacji na żywo z meczu Arsenal - Real Madryt w ćwierćfinale Ligi Mistrzów UEFA! Początek już o godzinie 21:00.

We wtorek, 8 kwietnia, rozpocznie się rywalizacja w ćwierćfinałach Ligi Mistrzów UEFA. W grze o końcowy triumf zostało już tylko osiem drużyn, a wśród nich m.in. Arsenal i Real Madryt. To właśnie ten hit na Emirates zapowiada się pasjonująco. Także z polskiej perspektywy, ponieważ liczne urazy obrońców londyńskiego klubu sprawiły, że Jakub Kiwior jest właściwie pewniakiem do występu przeciwko "Królewskim". A tych napędzają przecież m.in. Kylian Mbappe czy Vinicius Junior. Przed obrońcą reprezentacji Polski naprawdę trudne zadanie, ale to takie wieczory budują piłkarzy i tworzą nowych bohaterów.

W 1/8 finału Arsenal już w pierwszym meczu zapewnił sobie tak naprawdę awans do ćwierćfinału. Rozbił wtedy PSV 7:1 i w rewanżu mógł pozwolić sobie na remis 2:2, a Kiwior otrzymał szansę od trenera. Polak nie spodziewał się wtedy, że miesiąc później będzie pewniakiem do gry z Realem. Broniący trofeum zespół z Madrytu po niezbyt udanej fazie ligowej ma już na koncie dwa cenne skalpy. Najpierw w rundzie play-off wyeliminował Manchester City, a następnie w 1/8 finału Atletico Madryt, choć dopiero po rzutach karnych. Pierwszy mecz w Londynie może mieć naprawdę wielkie znaczenie dla losów ćwierćfinału z Arsenalem. Początek już o 21:00!