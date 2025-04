Nie do wiary, co wyprawia w Arsenalu Jakub Kiwior! Jak Szczęsny w Barcelonie

Nieprawdopodobne liczby Jakuba Kiwiora w Arsenalu! Talizman

Jakub Kiwior znalazł się na tapecie już przed hitowym meczem z Realem Madryt w ćwierćfinale Ligi Mistrzów UEFA. Wobec kontuzji Riccardo Calafioriego i Gabriela stało się jasne, że to Polak zagra w wyjściowym składzie przeciwko Kylianowi Mbappe czy Viniciusowi Juniorowi. Spora część angielskich kibiców obawiała się o jego występ - dla 25-latka był to dopiero 20. mecz w tym sezonie, a we wcześniejszych 19 spędził na boisku niespełna 1200 minut. Kiwior zaczął z Realem nerwowo, ale finalnie mógł świętować z kolegami wielką wygraną 3:0 i podtrzymał znakomitą serię, do której dotarli dziennikarze telewizji Sky Sports.

Arsenal - Real Madryt SKRÓT: Dwie petardy z wolnego, 90 minut Kiwiora. Real na kolanach!

Okazuje się, że polski stoper w parze z Williamem Salibą po prostu nie przegrywa! W siedmiu meczach, w których ten duet wychodził na boisko, Arsenal zanotował cztery zwycięstwa i trzy remisy. Spotkanie z Realem było piątą taką wygraną, a para Kiwior - Saliba ponownie zachowała czyste konto. W ośmiu meczach straciła zaledwie cztery gole - dwa na wyjeździe ze Sportingiem i po jednym na ligowych wyjazdach z Evertonem i Fulham.

Saliba 🤝 Kiwior pic.twitter.com/d5QaECTfOH— Sky Sports Football (@SkyFootball) April 8, 2025

Jeszcze lepiej wygląda bilans Kiwiora i Saliby, biorąc pod uwagę wyłącznie domowe mecze. W nich Arsenal nie traci goli i wygrywa, a na rozkładzie poza Realem już wcześniej miał m.in. AS Monaco (3:0) czy Manchester United (2:0).

- Jest się z czego cieszyć, ale jeszcze czeka nas drugi mecz na wyjeździe, więc jeszcze nie kończymy - podkreślał polski obrońca po wygranej z "Królewskimi" w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Rewanż w Madrycie o awans do półfinału odbędzie się już za tydzień, w środę (16 kwietnia). Arsenal będzie bronił trzybramkowej zaliczki.

Kiwior jak Wojciech Szczęsny w Barcelonie

Świetny bilans Kiwiora w parze z Salibą od razu przywołuje na myśl piękną serię Wojciecha Szczęsnego w FC Barcelonie. Z Polakiem w składzie "Duma Katalonii" jeszcze nie przegrała żadnego z 20 meczów! Były bramkarz reprezentacji stał się prawdziwym talizmanem Hansiego Flicka, ale czeka go kolejny trudny test. Już dzisiaj (9 kwietnia) Barca rozpocznie swój dwumecz w ćwierćfinale LM. Najpierw zagra z Borussią Dortmund u siebie, a w przyszłym tygodniu czeka ją rewanż na wyjeździe.