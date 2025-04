Jakub Kiwior ŻONA: Kim jest Claudia KowalczyK? Ukochana piłkarza Arsenalu to mistrzyni twerku!

Taylor Swift i Nicola Zalewski gośćmi hotelu "The Charles". Inter wybrał luksusy

Jakub Kiwior wobec kontuzji obrońców Arsenalu Londyn wskoczył do pierwszego składu "Kanonierów" i dzisiaj wieczorem czeka go piekielnie trudne zadanie. Reprezentant Polski spróbuje zatrzymać szybkiego jak wiatr Kyliana Mbappe i inne gwiazdy Realu Madryt. Stawką będzie awans do 1/2 Ligi Mistrzów. Kciuki za piłkarza trzymać będzie jego ponętna żona. Kiwiorowi powodzi się w życiu prywatnym. Piłkarz dwa lata temu powiedział sakramentalne "tak" swojej pięknej ukochanej, Claudii Kowalczyk. Ich ślub odbył się w kościele Marii Magdaleny w Tychach. Poniżej zdjęcia.

Jakub Kiwior w seniorskiej reprezentacji Polski zadebiutował w 2022 r.. Na tyle udanie, że zadomowił się i pojechał na mistrzostwa świata. Dobre występy w kadrze i klubie sprawiły, że zimą 2023 r. przeniósł się z włoskiej Spezii do Arsenalu. W Premier League nie występuje jednak regularnie, co odbija się na jego formie. Teraz jednak będzie musiał wznieść się na wyżyny swoich umiejętności, gdy Arsenal zmierzy się w ćwierćfinale Ligi Mistrzów z Realem Madryt.

Jakub Kiwior DZIEWCZYNA ŻONA Kim jest Claudia Kowalczyk?

Jakub Kiwior spotykał się z Caludią Kowalczyć od kilku lat, a 10 czerwca 2023 r. związał się z nią na całe życie. Ich ślub odbył się niemal równo rok po debiucie piłkarza w kadrze. Nabożeństwo rozpoczęło się w samo południe w kościele Marii Magdaleny w Tychach. To tam przed ołtarzem zakochani powiedzieli sobie sakramentalne "tak" i oficjalnie stali się małżeństwem.

Seksowna Claudia Kowalczyk swoimi tanecznymi popisami chwali się na Instagramie, gdzie jej profil pod pseudonimem "Claudia Redheaded" śledził mnóstwo fanów. Największe sukcesy ukochanej Jakuba Kiwiora to zwycięstwo w turnieju Germany Twerk Competition 2017 oraz półfinał mistrzostw Europy w twerku w 2018 r. Jest też instruktorką tańca. "Lubię różnorodność, uczono mnie zawsze, ze tancerz ma być wszechstronny" - mówiła o sobie Claudia i apelowała do śledzących jej konto fanów: "Próbuj nowego, nie zamykaj się na schematy, nie bój się błądzić i odnajdywać! Bądź kreatywny!". W galerii poniżej zobaczycie gorące zdjęcia i nagrania tancerki:

Żona Jakuba Kiwiora jest absolwentką Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach na kierunku dietetyka ze specjalizacją dietetyk sportowy. Jej największą życiową pasją jest taniec, więc dzieli z piłkarzem zamiłowanie do sportu. Jest promotorką i instruktorką twerku, a w tym rodzaju tańca odnosiła też sukcesy w prestiżowych zawodach. Wspólna sportowa pasja zdecydowanie wpływa korzystnie na związek Kowalczyk i Kiwiora, co było widać tuż po czerwcowym zgrupowaniu reprezentacji. Obrońca przyjechał wówczas do przebywającej w Katowicach ukochanej i razem z nią poszedł na "randkę"... na siłownię. Poniżej zdjęcia pięknej Claudii Kowalczyk.