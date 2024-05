Ta blondwłosa seksbomba to żona gwiazdora BVB. Po zobaczeniu jej boskiego ciała zakręci wam się w głowie, co za zdjęcia

Reus ma wsparcie pięknej ukochanej

Borussia Dortmund już we wtorek, 7 maja, rozegra rewanż z PSG w półfinale Ligi Mistrzów. Szanse na awans są spore, ponieważ Borussia ograła paryżan 1:0 w pierwszym spotkaniu. Klub, z którym w przeszłości związanych było wielu Polaków, w ostatnich latach miał sporo pecha – jak choćby w poprzednim sezonie, gdy stracili tytuł mistrzowski w ostatniej kolejce Bundesligi. To był z pewnością niezwykle bolesne dla Marco Reusa, który do tej pory sięgnął z BVB „tylko” po dwa Puchary Niemiec i trzy Superpuchary. Niemiecki pomocnik ma wiele pecha w swojej karierze – przyszedł do Borussii tuż po jej ostatnim mistrzostwie, ominął go zwycięski mundial z reprezentacją Niemiec w 2014 roku, a w finale Ligi Mistrzów w sezonie 12/13 BVB przegrała z Bayernem Monachium. Pokonanie PSG i awans do finału otwierałoby drogę Reusowi być może do ostatniego wielkiego triumfu w karierze. Z pewnością w nadchodzących zmaganiach jego i klub mocno wspierać będzie ukochana żona.

Żona Marco Reusa to prawdziwa seksbomba!

Marco Reus zaczął spotykać się ze swoją przyszłą żoną w 2015 roku. W kwietniu 2019 roku para doczekała się pierwszego dziecka, a w grudniu pobrała się. W styczniu 2024 roku na świat przyszło ich drugie dziecko. Scarlett Gartmann pozostała przy swoim nazwisku i dodała do niego nazwisko męża. Nie jest to wielką niespodzianką, bowiem jest ona rozpoznawalną modelką i aktorką, więc nie chciała tracić wypracowanego sobie nazwiska. Właśnie z racji na swoją profesję blondwłosa piękność chętnie dba o swoją sylwetkę.

Scarlett Gartmann-Reus chętnie korzysta z mediów społecznościowych, gdzie chwali się efektami swojej pracy w modelingu, ale nie stroni również od prywatnych zdjęć z wakacji czy życia codziennego. Z pewnością uwagę przyciąga jej uroda i boskie, wysportowane ciało. Więcej zdjęć pięknej żony Marco Reusa znajdziecie w galerii powyżej.