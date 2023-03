Najseksowniejsza piłkarka świata dostała niemoralną propozycję. Miała pracować na stronie dla dorosłych. Stanowcza reakcja

Alisha Lehmann należy do najbardziej rozpoznawalnych piłkarek na świecie. Na co dzień występuje w lidze angielskiej i reprezentuje barwy Aston Villi. Na Instagramie ma 12 milionów obserwujących, co jest lepszym wynikiem od samego Rogera Federera, co czyni zawodniczkę najpopularniejszą sportsmenką ze Szwajcarii. Lehmann uwagę przykuwa nie tylko umiejętnościami piłkarskimi, ale również urodą.

Najseksowniejsza piłkarka świata dostała dziwną propozycję. Reakcja była jedna

I najpewniej to skłoniło jednego z szefów portali dla dorosłych, żeby złożyć Lehmann propozycję. Jak informuje "The Mirror" Szwajcarka miała otrzymać 100 tys. dolarów za stworzenie prywatnego konta. Na tym miałaby publikować zdjęcia z treningu, rozmawiać z klientami na prywatnych pokojach oraz pokazywać ekskluzywne materiały. Odpowiedź Lehmann mogła być tylko jedna, odrzuciła niemoralną propozycję.

- Większość ludzi widzi tylko część mojego życia. Przecież jestem sportowcem, który codziennie wkłada mnóstwo pracy w drodze do sukcesu. Na treningach daję z siebie wszystko, bo chcę zostać najlepszą zawodniczką na świecie, a ludzie i tak nie oglądają meczów. Moim celem jest jedynie przekazanie informacji, że możesz być, kim chcesz, jednocześnie grając w piłkę. Dbanie o siebie, robienie makijażu, malowanie paznokci czy modelowanie brwi nie przeszkadza w futbolu - powiedziała Lehmann.