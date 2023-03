Kreacja dziewczyny Milika odsłoniła jej nagie piersi. Wystarczył jeden ruch i wszystko się zmieniło, tak pikantnego zdjęcia dawno nie było

Karol Świderski gorzko po meczu z Czechami. "Trener Santos nie tak to sobie wyobrażał"

O Agacie Sieramskiej zrobiło się głośno już jakiś czas temu. Trenerka fitness w mediach stała się popularna przede wszystkim ze względu na związek z Arkadiuszem Milikiem. Para przez pewien moment ukrywała swoją miłość, ale od wielu miesięcy pokazują się razem publicznie i stanowią szczęśliwą parę. Połączyła ich nie tylko uczucie, ale i pasje. Oboje uwielbiają spędzać czas na siłowni i dbać o swoją sylwetkę.

Ukochana Milika pokazała bardzo dużo. Musiała pomagać sobie ręką

Dzięki temu, że Agata Sieramska jest wysportowaną kobietą, może eksperymentować z wieloma kuszącymi kreacjami. A że uwielbia modę, widać po jej zdjęciach w mediach społecznościowych. Tym razem postanowiła poprosić o małą pomoc swoich fanów i przedstawiła trzy zdjęcia w zupełnie różnych stylizacjach. Ale uwagę przykuwa przede wszystkim pierwsza. To bardzo prześwitująca, czarna bluzka. Sieramska pokazała zdjęcie w tym ubraniu i doskonale widać, że nie miała biustonosza. Nagie piersi musiała zakrywać dłonią. I patrząc na komentarze fanów, to właśnie ta kreacja najbardziej przypadła im do gustu. Fotografię znajdziecie poniżej.