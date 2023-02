Tak dziewczyna Milika wygląda bez makijażu! Agata Sieramska zdjęła stanik i stanęła przed lustrem, niezwykłe porównanie

Milik miał być w tym sezonie tylko zmiennikiem dla Vlahovicia, a okazał się zawodnikiem mającym niewiele mniejszy wpływ na wyniki drużyny niż młody, utalentowany Serb. Polak już nie raz zdobywał ważne bramki dla mającego ogromne problemy Juventusu i okazał się dla władz tego klubu strzałem w dziesiątkę. Niewykluczone też, że Polak zostanie tam na dłużej, bo koniecznym może okazać się sprzedanie wspomnianego Vlahovicia. We wszystkim polskiego napastnika wspiera do oczywiście piękna ukochana, Agata Sieramska.

Dziewczyna Milika zachwyciła kolejnym zdjęciem. Zalotnie rozsunięta bluza pokazuje dużo

Agata Sieramska nie od dziś zajmuje się fitnessem i nie tylko sama regularnie trenuje, ale także prowadzi treningi dla swoich fanów. Na jej profilu na Instagramie znajdziemy nie tylko prywatne zdjęcia, ale też masę nagrań, na których prezentuje kolejne ćwiczenia i wyzwania. Tym razem postanowiła się jednak pochwalić zdjęciami z sesji zdjęciowej.

W relacji na Instagramie udostępniła kilka zdjęć z nowej sesji, ale później pochwaliła się inną, nie mniej interesującą fotką. Agata Sieramska pokazała, jak wygląda... już po całej sesji, z umytymi włosami i bez makijażu - "Before... & after. Reality" napisała na zdjęciach. Co więcej, trudno nie zwrócić uwagi na mocno rozsuniętą bluzę odsłaniającej dekolt, przez co widać, że trenerka nie ma na sobie stanika. Zdjęcia, jak i obszerną galerię z Agatą Sieramską znajdziecie poniżej: