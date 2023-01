i Autor: Cyfrasport Arkadiusz Milik

znakomite wieści

Ważą się losy Arkadiusza Milika. Juventus ma konkretny plan względem polskiego napastnika

Jak grom z jasnego nieba spadły wieści o tym, że Juventus zostanie ukarany odjęciem 15 punktów za nieprawidłowości w finansach klubu. Klub drży w posadach, ale drużyna spisuje się całkiem dobrze i jeszcze do niedawna znajdowała się w czubie tabeli Serie A. Jedną z kluczowych postaci drużyny Allegriego jest Arkadiusz Milik i niewykluczone, że lada moment przeniesie się on do Turynu na stałe.