Intymne wyznanie dziewczyny Milika. Po tym zdjęciu z piłkarzem nie ma cienia wątpliwości, fani zachwyceni

Reprezentacja Polski w niedzielny wieczór zakończyła przygodę z mistrzostwami świata w Katarze. Po raz pierwszy od 36 lat biało-czerwonym udało się wyjść z grupy na mundialu, co niewątpliwie zostanie zapamiętane przez kibiców. W 1/8 finału lepsi okazali się Francuzi, choć podopieczni Czesława Michniewicza nie zagrali źle i akurat za to spotkanie zgarnęli pochwały i dobre recenzje.

Bo wcześniejsze mecze w wykonaniu biało-czerwonych nie należały do grona "najciekawszych rywalizacji" na mistrzostwach świata w Katarze i akurat za to selekcjoner i zawodnicy zostali skrytykowani. Teraz wielu zawodników może jednak odpocząć od medialnego zgiełku i wydarzeń z ostatnich tygodni. Niektórzy reprezentanci Polski nie wrócili do kraju nad Wisłą, a prosto z Kataru udali się na krótkie wakacje, które mają im dać energię na kolejne miesiące zmagań w klubach. Wspólne chwile w końcu mogą w większym stopni udzielić Arkadiusz Milik i Agata Sieramska. Na profilu w mediach społecznościowych ukochanej napastnika pojawiły się zdjęcia z wyprawy w rajskie tereny. Nie zabrakło również romantycznych chwil. Sieramska pokazała zdjęcie, na którym opiera głowę o ramię piłkarza i dodała bardzo osobisty, intymny opis. - Moje ulubione miejsce - czytamy we wspomnianym opisie. Fani byli wręcz zachwyceni taką fotografią i nie szczędzili komplementów parze.