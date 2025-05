Aktorka Agata Załęcka z rekordem Polski we freedivingu! Gigantyczny sukces!

Trenował kardynała Roberta Prevosta. Nie miał pojęcia, kim jest na co dzień

Agata Załęcka z historycznym sukcesem! Pobiła rekord Polski

Podczas zawodów Pucharu Świata organizowanych przez federację CMAS na filipińskiej wyspie Camotes, aktorka i freediverka Agata Załęcka ustanowiła rekord Polski w konkurencji CWTB (nurkowanie w dwóch płetwach), osiągając głębokość -83 metrów na jednym wstrzymanym oddechu.

To najlepszy wynik w historii polskiego freedivingu w tej dyscyplinie - zarówno w klasyfikacji federacji CMAS, jak i AIDA. Co więcej, to już siódmy rekord Polski ustanowiony przez Załęcką, która w ostatnich latach przebojem wbiła się na krajową scenę nurkowania swobodnego.

Agata Załęcka łączy karierę sportową z artystyczną - jest również uznaną aktorką filmową, serialową i teatralną. Widzowie mogli ją ostatnio oglądać w trzecim sezonie serialu „Krew z krwi”

Jej sukces na Filipinach stanowi kolejny milowy krok w rozwoju polskiego freedivingu i potwierdza jej status jednej z najbardziej wszechstronnych i utalentowanych postaci w polskim freedivingu