Aleksandra Mirosław ambasadorem wielkiej polskiej firmy. Wspięła się tak wysoko, że znalazła partnera

Pod marką LOTTO wystąpi w mistrzostwach Polski, które odbędę się w niedzielę w Lublinie. – Wsparcie partnera jest niezbędne, abym mogła dalej się rozwijać i móc spokojnie przygotowywać się do kolejnych zawodów. Współpraca z Totalizatorem Sportowym to dla mnie prawdziwa „szóstka” w Lotto i początek wspaniałej przygody, która – mam nadzieję – przyniesie nam kumulację emocji, radości i sukcesów – powiedziała Mirosław po podpisaniu umowy. Oby przyniosło to efekty i olimpijski medal, czwartej zawodniczce igrzysk w Tokio.

Mirosław ma na koncie dwa tytuły mistrzyni świata we wspinaczce sportowej na czas (2018 w Innsbrucku i 2019 w Hachiōji 2019), a także dwukrotne mistrzostwo Europy – w 2019 w Edynburgu i w ubiegłem roku podczas czempionatu w Monachium. Jest posiadaczką najlepszego wyniku na świecie we wspinaczce na czas. Rezultat 6.53 sekundy uzyskała podczas ubiegłorocznego Pucharu Świata w Salt Lake City. – Szybkość, emocje i dynamizm tej konkurencji, a przede wszystkim wielkie sukcesy pani Aleksandry Mirosław sprawiły, że wspinaczka sportowa na dobre zagościła wśród dyscyplin wspieranych przez naszą firmę – skomentował podpisanie umowy z najlepsza polską zawodniczką w tej dyscyplinie, Olgierd Cieślik, prezes zarządu Totalizatora Sportowego.

