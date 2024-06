Anna Lewandowska pokazała się bez makijażu. Tak wygląda jej prawdziwa twarz. Włosy w totalnym nieładzie

Co to była za moc atrakcji na torze wyścigów konnych! Piknik rekreacyjny z drużyną marzeń

Mistrzostwa Europy w Niemczech trwają już od kilku dni. Na boisku zdążyli się już zaprezentować podopieczni Michała Probierza, którzy nie wyglądali źle na tle rywala, jakim była drużyna Holandii. Euro 2024 rozpoczęliśmy od porażki z Holandią, jednak gra "biało-czerwonych" mogła się podobać. Piłkarze wyszli na murawę bez kompleksów i walczyli, jak równy z równym. Piotr Zieliński i spółka wyszli na prowadzenie w 16. minucie za sprawą trafienia Adama Buksy, niestety kolejne dwa gole rywali przekreśliły szansę na zwycięstwo w tym spotkaniu. Na trybunach nie było Anny Lewandowskiej, jednak w relacji na "Instastory" można było zobaczyć, że żona kapitana reprezentacji Polski śledziła poczynania kadry Michała Probierza przed telewizorem.

i Autor: Instagram/Anna Lewandowska

Anna Lewandowska nie miała zamiaru nic ukrywać. Żona kapitana reprezentacji Polski pokazała się widzom bez makijażu

Anna Lewandowska często udziela się w mediach społecznościowych, promując zdrowy styl życia. Trenerka fitness czuje się tak pewnie przed kamerą, że nie przeszkadza jej nawet to, jak jest bez makijażu. 35-latka tuż po treningu nagrała krótki przekaz do fanów. - To co tygryski lubią najbardziej, czyli mój poranny trening, jakim jest kickboxing. Jest cudownie, kocham taki wysiłek fizyczny - zdradziła Lewandowska.