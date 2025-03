Klaudia Zwolińska szykuje się do sezonu 2025. Srebrna medalistka olimpijska wylewała siódme poty w Australii, teraz rusza do Francji

Świat sportu nieustannie przeplata się z show biznesem, a gwiazdy wielkiego formatu regularnie pojawiają na meczach piłkarskich, czy w towarzystwie zawodników. Idealnym tego przykładem jest chociażby przyjaźń Roberta Lewandowskiego z Quebonafide. Jakub Grabowski pojawiał się również w Częstochowie na meczach Rakowa, co odbiło się swego czasu dużym echem w mediach społecznościowych. Teraz taki sam los spotkał Artura Barcisia. Pochodzący z Kokawy (okolice Częstochowy) znany aktor postanowił odwiedzić obiekt znajdujący się przy ulicy Limanowskiego 83, a zdjęciami z tego spotkania podzielił się w mediach społecznościowych. Internauci od razu chętnie zaczęli komentować post aktora odnosząc się do jego ról Tadeusza Norka w serialu "Miodowe lata", czy Arkadiusza Czerepacha w "Ranczu".

Artur Barciś zapozował z koszulką Rakowa i się zaczęło! Wyciągnęli mu Tadeusza Norka, kąśliwe komentarze w stronę klubu

- Dzisiaj byłem gościem klubu Raków Częstochowa, któremu jako częstochowianin szczerze kibicuję. Dostałem nawet koszulkę z moim nazwiskiem - napisał aktor pozując do zdjęć na obiekcie częstochowskiej ekipy.

Komentarze posypały się lawinowo i nie zabrakło tych kąśliwych. - Widzę że Raków się zbroi. Fenomenalny lewoskrzydłowy Tadeusz Norek - żartował jeden z internautów odnosząc się do roli z "Miodowych lat". - Niezly transfer Panie Arturze. Z FC Albatros do Rakowa Częstochowa - dodał kolejny.

- Ten stadion to bardziej pasuje do Wilkowyj niż do Częstochowy... - wypalił fan Barcisia odnosząc się do stanu obiektu przy Limanowskiego.

Artur Barciś urodził się 12 sierpnia 1956 roku w Kokawie - w powiecie częstochowskim. Ukończył szkołę w położonych niedaleko Rudnikach, po czym przeniósł się do Łodzi. Jest absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Filmowem, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera.