Żona Wojciecha Szczęsnego wściekła po meczu Benfika - Barcelona! Nie do pomyślenia, jak został potraktowany Polak. Wymowny komentarz

Barcelona i Benfica nie zagrają we wtorek późnym wieczorem! Pilne wieści przed rewanżem Ligi Mistrzów. UEFA naprawdę to zrobiła

Przejmujące doniesienia w sprawie Hansiego Flicka. Trener Barcelony bardzo przeżywa śmierć klubowego lekarza

Kibice FC Barcelony pogrążyli się w żałobie po tym, jak w sobotę 8. marca, w ostatniej chwili został przełożony mecz katalońskiej drużyny z Osasuną. Ekipa Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego zdążyła już nawet podać wyjściowy skład na mecz, kiedy gruchnęła informacja o śmierci lekarza pierwszej drużyny, Carles Minarro Garcia. Odejście zasłużonego pracownika katalońskiego klubu dotknęła nie tylko kibiców, ale także - co oczywiste - władze i pozostałych pracowników Barcelony. Jak donoszą hiszpańskie media, to Hansi Flick ma być tym, który jest najbardziej zdruzgotany stratą. Jak wynika z ostatnich doniesień, postanowił on wygłosić bardzo długą mowę, która przepełniona była skrajnymi emocjami.

Iñaki Peña podjął radykalne kroki! To już nie są żarty, sytuacja ze Szczęsnym sprowokowała go do działania

Hansi Flick jest w bardzo złym stanie! Alarmujące doniesienia przed rewanżem z Benfiką! Wygłosił długą mowę w szatni

Dziennikarze "Mundo Deportivo", którzy przyglądają się sprawie śmierci klubowego lekarza jako pierwsi ujawnili, co tak naprawdę było przyczyną śmierci Garcii. Według ich doniesień, 53-latek miał umrzeć przez zawał serca, chociaż na oficjalne informacje w tej sprawie trzeba będzie poczekać aż do wyników sekcji zwłok. Bez względu na to, jaka tak naprawdę była przyczyna zgonu, trener Barcelony jest niezwykle poruszony stratą.

- Hansi Flick wygłosił w szatni godziną, emocjonalną mowę. Trener jest bardzo poruszony tym, co stało się w sobotę - czytamy w poście, który pojawił się na profilu "Barca Universal" na platformie X.

Sceny w Barcelonie! Hit, do czego doprowadził Szczęsny. Obrazki mówiące więcej, niż tysiąc słów

Pomimo ogromnego smutku i żałoby w klubie, FC Barcelona musi stanąć na wysokości zadania podczas rewanżowego meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów z Benfiką. Po pierwszym meczu ma skromną, jednobramkową zaliczkę. Rewanż we wtorek 11 marca o godzinie 18:45.