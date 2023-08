BETARD Sparta Wrocław - Motor Lublin TV Transmisja NA ŻYWO Gdzie oglądać żużel dzisiaj Sparta Wrocław - Motor Lublin STREAM ONLINE LIVE 9.08.2023

To była najlepsza uniwersjada w historii. Polacy wracają do domu z medalami

Mecz BETARD Sparta Wrocław - Motor Lublin zapowiada się bardzo ciekawie. Na koniec fazy zasadniczej PGE Ekstraligi powalczą dwa najlepsze zespoły, faworyci w walce o złoto. Mecz lidera czyli Sparty Wrocław i wiceliderem czyli Motorem Lublin będzie ciekawą próbą sił przed fazą play off. Oba zespoły mają swoje problemy kadrowe. Mecz Sparta - Motor to również ciekawy pojedynek dwóch liderów reprezentacji Polski - Maciej Janowski kontra Bartosz Zmarzlik.

Mecz Sparta Wrocław - Motor Lublin miał się odbyć w miniony weekend, ale kapryśna pogoda zmusiła organizatorów rozgrywek do przełożenia go na środę. W pierwszym meczu tych drużyn, na torze w Lublinie, górą była Sparta, która pokonała mistrzów Polski 46:44. Czas na rewanż we Wrocławiu i szykują się wielkie emocje. Żużlowy Sparty niezależnie od wyniku meczu z Motorem przystąpią do rywalizacji w fazę ćwierćfinałów jako lider tabeli. Na razie przegrali tylko jedno spotkanie – z Unią Leszno. Zabrakło wtedy kontuzjowanego Piotra Pawlickiego, który po intensywnej rehabilitacji ma wrócić na tor.

Maciej Janowski czy Bartosz Zmarzlik - kto będzie dzisiaj górą? Dwaj polscy gwiazdorzy niedawno wywalczyli wspólnie Drużynowy Puchar Świata. Teraz staną po dwóch stronach barykady. W pierwszym meczu Sparty z Motorem w tym sezonie Janowski zdobył dla ekipy z Wrocławia 10 punktów, a Zmarzlik dla lubelskiej drużyny wywalczył zaledwie 7 pkt i był bardzo rozczarowany. Czas na rewanż we Wrocławiu. "Czas zakończyć rundę zasadniczą. Dzisiaj udajemy się do Wrocławia, gdzie zmierzymy się z liderem tabeli. Trzymajcie kciuki" - zaapelował do swoich kibiców Bartosz Zmarzlik, mistrz świata.

Mecz BETARD Sparta Wrocław - Motor Lublin w 14. kolejce żużlowej PGE Ekstraligi zostanie rozegrany w środę 9 sierpnia 2023 r. Początek meczu BETARD Sparta Wrocław - Motor Lublin o godzinie 20. Transmisja TV z meczu BETARD Sparta Wrocław - Motor Lublin na antenie Canal+ Sport 5. STREAM ONLINE z meczu BETARD Sparta Wrocław - Motor Lublin na Canal+ ONLINE.