„BiegamBoLubię – Dycha Pod Krokwią” coraz bliżej. Wyjątkowy bieg w magicznej scenerii

To już 4. odsłona „BiegamBoLubię – Dycha Pod Krokwią”, które to zawody niezmiennie gromadzą pod Tatrami zwolenników biegowych aktywności w różnym wieku. Ponownie wśród startujących będzie Adam Kszczot. Multimedalista światowych imprez w biegu na 800 metrów nie ukrywa, że pokonywanie tras Centralnego Ośrodka Sportu w Zakopanem to zawsze nie lada wyzwanie. – Przyjeżdżałem tu wielokrotnie, gdy przygotowywałem się do ważnych zawodów, więc tutejsze trasy są mi dobrze znane. Jak widać chętnie tu wracam i znów z przyjemnością stanę na starcie biegu – mówi Kszczot.

Udział w „BiegamBoLubię – Dycha Pod Krokwią” potwierdził także Mateusz Kaczor. Mistrz Polski w biegach ulicznych właśnie na dystansie 10 km, start w Zakopanem – to dobra wiadomość dla konkurentów – potraktuje raczej ulgowo. – Będę krótko po maratonie, więc wybitnego czasu pewnie nie wykręcę. Ale bieganie po górach to zawsze duża frajda. Gorąco do tego zachęcam wszystkich tych, którzy chcą przyjemnie spędzić z nami czas w urokliwej wieczornej scenerii nowoczesnych obiektów – podkreśla Kaczor.

Zakopiański bieg, który jako partner strategiczny wspiera od tej edycji znana i rozpoznawalna w środowisku biegowym marka „BiegamBoLubię”, przeprowadzony zostanie w sobotę 26 października. Start przewidziano o godzinie 19 z okolic kompleksu skoczni narciarskich Średnia Krokiew. Do pokonania uczestnicy mieć będą pętle, wiodące głównie odcinkami asfaltowymi, a po części także szutrowo-kamienistymi – łączny dystans wyniesie niemal dokładnie 10 km, a meta usytuowana będzie w tym samym miejscu, z którego biegacze na trasę wyruszą.

Już na mecie wszyscy otrzymają okolicznościowe medale. Nie zabraknie specjalnych wyróżnień dla najlepszych, również w poszczególnych kategoriach wiekowych wśród kobiet i mężczyzn. Dobrą tradycją, która i tym razem zostanie podtrzymana, będzie wręczenie wielu wartościowych upominków w ramach tzw. szczęśliwych numerów startowych. Tu niebagatelną rolę odegra wsparcie partnerów, wśród których są m.in. miasto Zakopane, Sklep Biegacza, Trachtech, Nikalab czy Browar Dziki Wschód. – To sprawia, że każdy opuszcza bieg z uśmiechem i zostaje z miłymi wspomnieniami. Na tym nam, osobom propagującym bieganie i wszelkie korzyści z nim związane na szeroką skalę, powinno szczególnie zależeć – dodaje Joanna Jóźwik, która już po raz kolejny będzie zmagać się z 10-kilometrową trasą.

Bieg „BiegamBoLubię – Dycha Pod Krokwią” towarzyszyć będzie drugiej edycji konferencji „Biegowe 360 stopni”. To największe w Polsce spotkanie środowiska biegowego, a jego program obejmuje m.in. wykłady znakomitych biegaczy, trenerów, fizjoterapeutów i lekarzy oraz całą masę zajęć praktycznych pod okiem wybitnych osobistości świata biegowe. „Biegowe 360 stopni”, którego patronem jest Polski Związek Lekkiej Atletyki i Akademicki Związek Sportowy, odbędzie się w dniach 25-27 października w zakopiańskim Centralnym Ośrodku Sportu.

Zapisy do udziału w 4. edycji „BiegamBoLubię – Dycha Pod Krokwią”, będącego inicjatywą Stowarzyszenia Promocji Sportu, Rekreacji i Aktywności Fizycznej „Flow”, trwają pod linkiem – https://bgtimesport.pl/zawody/biegi/id/746.