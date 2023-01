CF Intercity – FC Barcelona TV TRANSMISJA Puchar Króla Intercity – Barcelona STREAM LIVE ONLINE Gdzie oglądać Barcelonę dzisiaj mecz Barcelony 4.01 LIVE

CF Intercity – FC Barcelona TV TRANSMISJA Puchar Króla Intercity – Barcelona STREAM LIVE ONLINE

FC Barcelona na dobre wraca do grania w tym sezonie. Niedawno rozegrała starcie w ramach rozgrywek ligowych, a teraz rozpoczyna walkę w Pucharze Króla. Wiele wskazuje na to, że dzięki zawieszeniu kary dla Lewandowskiego, który może występować póki co w meczach ligowych, to dziś w starciu pucharowym Polaka nie zobaczymy! Xavi postanowił dać odpocząć mu przed starciem z Atletico Madryt w LaLiga i trudno się dziwić takiej decyzji hiszpańskiego trenera.

Gdzie oglądać Barcelonę dzisiaj mecz Barcelony 4.01 LIVE Intercity – Barcelona TRANSMISJA

Gdyby Robert Lewandowski nie mógł grać w lidze (miał zostać zawieszony na trzy mecze, ale karę odroczono do czasu rozpatrzenia odwołania) to najpewniej wystąpiłby przeciwko Intercity. Jednakże z racji tego, że zagrał przeciwko Espanyolowi i będzie mógł wyjść także na Atletico, to Xavi postanowił oszczędzić Polaka i nawet nie zabrał go do kadry meczowej.

Mecz 1/16 Pucharu Króla CF Intercity – FC Barcelona zostanie rozegrany w środę, 4 stycznia, o godzinie 21:00. Mecz będzie można zobaczyć w polskiej telewizji na kanale TVP Sport. STREAM ONLINE dostępny będzie na SPORT.TVP.PL.