Cristiano Ronaldo podrywał polską modelkę?! Niewiarygodna historia ujrzała światło dzienne, piłkarze nie byli jej obcy

Cristiano Ronaldo to bez wątpienia najpopularniejszy piłkarz świata. Od lat jest marketingowym i sportowym gigantem, co przekłada się na zainteresowanie jego życiem prywatnym. Zanim Portugalczyk ustabilizował się u boku Georginy Rodriguez, spotykał się m.in. z Paris Hilton i Iriną Shayk. To właśnie po rozstaniu z rosyjską modelką, a przed poznaniem Hiszpanki w salonie luksusowej marki w Madrycie, w oko pięciokrotnego zdobywcy Złotej Piłki wpadła Edyta Zając. Polska seksbomba spotykała się wtedy z Jakubem Rzeźniczakiem, występującym wówczas w Legii Warszawa. A w sezonie 2016/17 los złączył Legię z Realem Madryt w Lidze Mistrzów i Ronaldo miał aż dwie okazje, by zwrócić uwagę na finalistkę konkursu Miss Polonia 2014.

Cristiano Ronaldo podrywał Edytę Zając?! Niewiarygodna historia wyszła na jaw

Temat "relacji" Zając ze słynnym piłkarzem został poruszony w najnowszym odcinku programu Kuby Wojewódzkiego. Popularny dziennikarz prosto z mostu spytał kobietę o ich znajomość. - Ile jest prawdy w tym, że ciebie podrywał Cristiano Ronaldo? - zagadał. - Nie wiem. Słyszałam takie rzeczy, ale to było dawno temu - odpowiedziała wymijająco 34-latka. O zainteresowaniu nią pisało w 2016 r. włoskie Sky Sports, które poinformowało, że polska modelka oczarowała Ronaldo podczas pobytu w Warszawie. Wobec tego Wojewódzki dalej drążył temat, pytając, czy prowadząca obecnie program "True Love" naprawdę nie wiedziała o jego zalotach.

- Naprawdę nie wiedziałam - zaczęła Zając. - To się wzięło z zagranicznych mediów, gdzieś tam chyba we Włoszech wypłynęło, że... - próbowała kontynuować, ale przerwał jej prowadzący. - Nie wiedziałaś, że cię komplementował? - dopytał. - Chyba pomylił Instagramy - zażartowała modelka. Na koniec Wojewódzki spytał jeszcze, czy nie chodziło jej po głowie napisanie do Ronaldo z przykładowym podaniem numeru. - To nie jestem ja, nawet jeśli chodzi o Cristiano Ronaldo czy Leo Messiego - zakończyła aktualna partnerka aktora, Michała Mikołajczaka. W poniższej galerii zobaczysz jej gorące zdjęcia!

Kim jest Edyta Zając?

Zając rozpoczęła karierę w modelingu już w 2001 roku, mając niespełna 13 lat. Ma na koncie wiele prestiżowych współprac, ale największą popularność przyniósł jej konkurs Miss Polonia 2014, w którym dotarła do finału. Mniej więcej w tamtym okresie jej serce skradł Jakub Rzeźniczak, z którym wzięła ślub w 2016 roku. Ta relacja była jednak dość burzliwa i po czterech latach doszło do rozwodu. Pod koniec sierpnia zeszłego roku publicznie poinformowała, że spotyka się z Michałem Mikołajczakiem. Obecnie prowadzi program "True Love" na antenie TVN 7. W galerii poniżej znajdziesz seksowne zdjęcia Edyty Zając: