Dariusz Szpakowski naprawdę zrobił to dla swojej córki. Potrzebował pomocy. Wyznał po latach

Dariusz Szpakowski wróci do komentowania przy okazji meczu Polska - Portugalia na PGE Narodowym w Warszawie. We wrześniu nie pracował przy spotkaniach Ligi Narodów ze Szkocją i Chorwacją, ale w pierwszym domowym meczu ponownie przywita kibiców. Od kilkunastu lat to stolica jest domem reprezentacji, którym wcześniej był Stadion Śląski. W słynnym "Kotle Czarownic" odbyło się wiele pamiętnych spotkań, a Szpakowski komentował wiele z nich. Między innymi ten z Portugalią w październiku 2006 roku. Już z Cristiano Ronaldo w składzie Portugalczycy przyjechali do Chorzowa jako wicemistrzowie Europy i czwarta drużyna świata. Polacy byli skazywani na pożarcie, ale po dwóch golach Euzebiusza Smolarka wygrali 2:1. 18 lat później wygrana z Portugalią ponownie wydaje się niemal nieosiągalna, jednak wierzymy, że Biało-czerwoni napiszą kolejny piękny rozdział w historii polskiej piłko. A dla Szpakowskiego będzie to kolejne spotkanie z Ronaldo, którego już w 2006 r. podziwiał.

Dariusz Szpakowski zrobił to dla córki

- Przed tym spotkaniem trudno było o optymizm, bo trzy dni wcześniej biało-czerwoni z trudem wygrali na wyjeździe z Kazachstanem 1:0. Po meczu Portugalczycy przychodzili do Grzegorza Mielcarskiego, z którym komentowałem tamto spotkanie i pytali, czy na boisko wyszła ta sama reprezentacja Polski, co z Kazachami. Euzebiusz Smolarek zdobył dwie bramki i nawiązał do wyczynu swojego ojca, dzięki czemu przyćmił w tamtym spotkaniu Cristiano Ronaldo - legendarny komentator wspomniał wielką wygraną Polski w rozmowie z TVP Sport. Przyznał w niej też, jak Deco pomógł mu wtedy zdobyć prezent dla córki.

- Wtedy poprosiłem Grzegorza Mielcarskiego, by zdobył autograf Cristiano dla mojej córki. Udało się przy pomocy Deco - zdradził Szpakowski. Po 18 latach ponownie będzie komentował mecz Polska - Portugalia z Mielcarskim, i znowu mógłby postarać się o autograf Ronaldo. Miejmy nadzieję, że również wynik będzie podobny! Początek spotkania już o godzinie 20:45.