i Autor: Cyfrasport Lukas Podolski

Ale gest!

Aż ścisnęło nas w gardle po tym, co zrobił Lukas Podolski. Pokazał zdjęcie ze szpitala, wielki gest

Grzegorz Kuś 18:31 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

W piłce nożnej zapadła przerwa reprezentacyjna, ale podczas niej wielkie emocje towarzyszyły Lukasowi Podolskiemu. W Kolonii piłkarz Górnika Zabrze rozegrał pożegnalny mecz, podczas którego doszło do fatalnego incydentu. Jeden z kibiców Górnika, który udał się do Niemiec, został raniony nożem i trafił do szpitala. Główny bohater wydarzenia szybko zareagował. Aż ścisnęło nas w gardle po tym, co zrobił Podolski!