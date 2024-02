Historyczne Super Bowl z dużą wpadką Polsatu. Patrick Mahomes bohaterem wielkiego meczu

Super Bowl – co to jest? Zasady, drużyny, kto gra w Super Bowl 2024. Wyniki Super Bowl – kto wygrał?

Zespół Kansas City Chiefs po raz drugi z rzędu i czwarty w historii został mistrzem ligi futbolu amerykańskiego NFL. W niedzielnym Super Bowl na stadionie w Paradise na przedmieściach Las Vegas pokonał po dogrywce walczącą o szósty tytuł ekipę San Francisco 49ers 25:22. O wygranej Chiefs zadecydowało przyłożenie Mecole'a Hardmana w 15. minucie dogrywki. Nagrodę najbardziej wartościowego zawodnika (MVP) finałów zdobył rozgrywający Chiefs - Patrick Mahomes. Wyróżniony w ten sposób został po raz trzeci. Ekipa z Kansas City została pierwszą od 19 lat, której udało się obronić tytuł. W 2005 roku po raz drugi z rzędu triumfowała drużyna New England Patriots ze słynnym Tomem Bradym w składzie.

Kansas City Chiefs górą w Super Bowl. Mahomes bohaterem

Do Brady'ego, który w trakcie kariery zdobył siedem mistrzowskich pierścieni, zaczyna być porównywany Mahomes. 28-letni quarterback Chiefs sięgnął po trzecie w karierze mistrzostwo. "Teraz będziemy świętowali, ale to jeszcze nie koniec. Mamy młody, utalentowany skład i chcemy więcej tytułów" - powiedział zaraz po meczu. Mahomes mimo wciąż młodego wieku już uważany jest za jednego z najlepszych graczy w historii. Chiefs wybrali go z 10. numerem w drafcie 2017, a w sezonie 2018 był już ich podstawowym quarterbackiem. Szybko zaczął ustanawiać rekordy. Jest m.in. najmłodszym zawodnikiem, który w jednym meczu popisał się sześcioma podaniami zakończonymi przyłożeniami.

To była powtórka Super Bowl sprzed czterech lat. Wówczas, choć w czwartej kwarcie 49ers prowadzili 20:10, to ostatecznie ulegli Chiefs 20:31. Teraz również to zawodnicy z San Francisco lepiej zaczęli spotkanie i po pierwszej połowie prowadzili 10:3. W czwartej kwarcie inicjatywa należała do nich, ale plan pokrzyżowało im nieudane podwyższenie. Punkt, którego wówczas nie udało się zdobyć, ułatwił Chiefs doprowadzenie do remisu. W tym celu wystarczyło im bowiem kopnięcie i nie musieli za wszelką cenę dążyć do przyłożenia.

Wpadka Polsatu podczas Super Bowl 2024

W dogrywce jako pierwsi atakowali 49ers. Posiadanie udało im się zakończyć udanym kopnięciem na 22:19 i do akcji ruszyli Chiefs. Gdyby stracili piłkę, to spotkanie natychmiast zostałoby zakończone. Kopnięcie doprowadzało do remisu, a przyłożenie dawało im tytuł. Choć świetna obrona 49ers była blisko zatrzymania rywali, to w kluczowych momentach górą był kunszt Mahomesa. Chiefs w wielkim finale wystąpili po raz szósty w historii. Poza 2020 i 2023 rokiem zdobycie tytułu świętowali także w 1970.

49ers natomiast do finału dotarli ósmy raz. Po tytułach wywalczonych w 1982, 1985, 1989, 1990 i 1995 roku, porażek doznali w 2013, 2020 i 2024. Więcej od 49ers tytułów na koncie mają tylko ekipy Patriots i Pittsburgh Steelers, które zwyciężały sześciokrotnie. Wielki triumf Chiefs transmitował Polsat Sport, który nie uniknął wpadki. Halftime Show to jeden z ważniejszych momentów Super Bowl. Na te występy artystyczne patrzy niemal cały świat, lecz realizatorzy Polsatu spóźnili się na początek wielkiego show ze względu na reklamy.