Jan Pietrzak grzmiał w sprawie Lukasa Podolskiego. Słowa ostre jak brzytwa, bez ogródek mówił o piłce

Nie uwierzycie co łączy Marcina Najmana i Roberta Lewandowskiego! Cesarz wszystko opublikował, co za zbieg okoliczności

Pietrzak wjechał w warszawską przychodnię

Jan Pietrzak po absurdalnym wypadku jest na ustach całej Polski. W poniedziałek (19 sierpnia) wjechał samochodem w warszawską przychodnię, uszkadzając przy tym metalową wiatę. Podczas tego zdarzenia nie był pod wpływem alkoholu, a wstępne ustalenia policji mówią, że przyczyną mogło być zasłabnięcie za kierownicą. Efekty są jednak opłakane, a kuriozalny wypadek rozszedł się szerokim echem i obudził m.in. wielu szyderców. W najbliższym czasie Pietrzak musi pogodzić się z tym, że stanie się bohaterem memów. Nie jest to jednak coś, z czym nie miał wcześniej do czynienia. Przez całe życie 87-latek nie bał się wygłaszać opinii, które wywoływały różne reakcje. Znany satyryk, aktor, autor piosenek i kabareciarz wypowiadał się także na tematy związane z piłką nożną. Głośno było o nim m.in. podczas Euro 2008.

Jan Pietrzak grzmiał ws. Lukasa Podolskiego

Szesnaście lat temu reprezentacja Polski zadebiutowała na mistrzostwach Europy, a występ kadry Leo Beenhakkera budził w kraju olbrzymie emocje. Także dlatego, że już w pierwszym meczu Biało-Czerwoni spotkali się z Niemcami. Mecze tych drużyn zawsze wywołują u kibiców szczególne nastroje. W Austrii nie było inaczej, zwłaszcza że dwa gole dla naszych zachodnich sąsiadów strzelił urodzony na Śląsku Lukas Podolski. Dla jednych był on bohaterem, inni uważali go za zdrajcę. Nastroje w Polsce były naprawdę gorące, a głos w sprawie "polskiego" reprezentanta Niemiec zabrał m.in. właśnie Pietrzak.

"Jako naród mamy wielowiekowe doświadczenia z emigrantami. Wielu Polaków osiągało wspaniałe sukcesy w barwach innych Państw. Można ubolewać, że nie służyli swymi talentami Ojczyźnie, ale nie należy szaleć narodowo, bo jakiś „ziomal” przysporzył sławy i chwały innym nacjom. Pomysł byłego ministra Orzechowskiego, by Podolskiego pozbawić polskiego obywatelstwa jest tak niemądry, że aż wstyd komentować" - pisał w swoim felietonie pt. "Przypadek Podolskiego". Tych wokół Euro 2008 było więcej.

Bez ogródek mówił o piłce

"Polska drużyna piłkarska po raz pierwszy uczestnicząca w Mistrzostwach Europy, po raz pierwszy musiała je szybko opuścić. Stało się to po strzeleniu pierwszego gola. Niestety gol pierwszy był również golem ostatnim i jedynym. Gdyby policzyć ile kosztowały przygotowania do mistrzostw, obozy, honoraria, treningi, wyjazdy i wszystko co niezbędne – ten jedyny gol okaże się najdroższym golem w historii światowego piłkarstwa. Stało się to pod rządami premiera, który obiecywał tanie państwo. Jakie tanie? Naturalnie, wielką część kosztów ponieśli sponsorzy, reklamodawcy, telewizje i Bóg wie kto jeszcze, ale i tak warto się zadumać ile może kosztować jeden gol. W dodatku zdobyty przez bardzo świeżego Polaka Rogera z pozycji spalonej" - ironizował już po odpadnięciu Polski z turnieju w tekście "Gol pierwszy i jedyny".

Teraz po kuriozalnym wypadku Pietrzak jako satyryk i kabareciarz będzie musiał odnaleźć się z drugiej strony, gdy to nie on będzie wyśmiewał. Najważniejsze i tak jest to, że po jego wjeździe w przychodnię nikt nie ucierpiał.