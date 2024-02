Krzysztof Stanowski pochwalił się zarobkami Kanału Zero! Gigantyczna kwota w zaledwie kilka dni

Kanał Sportowy wprowadził sporo świeżości w mediach sportowych w Polsce. Z biegiem czasu jednak na popularności zyskiwały raczej tematy około sportowe, a niektóre formaty wyczerpywały się i nie przynosiły już odpowiedniej liczby wyświetleń. Wiele wskazuje na to, że KS czeka spory kryzys po tym, jak opuścił go Krzysztof Stanowski – w dużej mierze odpowiedzialny za najbardziej „klikalne” materiały na kanale. Założyciel portalu Weszło postanowił stworzyć nowy projekt – Kanał Zero i uruchomił jego działalność wraz z początkiem lutego tego roku. Już na początku wywołał duże zainteresowanie ogłaszając wywiad z... prezydentem Andrzejem Dudą! Stanowski postanowił pochwalić się wynikami kanału w pierwszych dniach działalności.

Miliony wyświetleń i tysiące na koncie. Wyniki Kanału Zero zwalają z nóg

Na portalu X Krzysztof Stanowski postanowił pochwalić się wynikami za pierwsze dni działalności swojego kanału. Uzbierał on już 733 tys. subskrybentów (pamiętajmy, że sam Kanał Zero na YouTube został założony jeszcze w 2023 roku i już wtedy, choć nie było nic wiadomo o tym, jak będzie wyglądał i kto będzie go tworzył poza Stanowskim, zebrał sporo subskrybentów) i wygenerował już 16 mln odsłon (dane opublikowane 6 lutego, po 5 dniach działalności).

Jeden z fanów postanowił dopytać Stanowskiego, jak przekłada się to na wygenerowane przez kanał zyski. Co ciekawe, dziennikarz wcale nie zamierzał tego ukrywać i odpisał, że za 4 dni działalności Kanału Zero było to aż 115 tysięcy złotych! Tak duża kwota w dosłownie kilka dni może wskazywać, że kanał szybko obroni się biznesowo.

Gala Najmana? Biorę stronę Stanowskiego - Q&A | Andrzej Kostyra