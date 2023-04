i Autor: AP PHOTO/MARTIN MEISSNER Leo Messi, mistrzostwa świata w Katarze

Podejmie inną decyzję?

Leo Messi nie wróci do Barcelony? Dostał wielką ofertę! Może się naprawdę wzbogacić!

Leo Messi jest ostatnimi czasy łączony z powrotem do Barcelony, po tym jak coraz bardziej prawdopodobne staje się to, że zakończy swoją przygodę z Paris Saint-Germain. Do tej pory mówiło się, że Argentyńczyk odrzucił lukreatywną propozycję z Arabii Saudyjskiej, jednak według najnowszych informacji, to nie jedyna oferta spoza Europy, na którą może liczyć mistrz świata. Okazuje się, że jeden z klubów MLS chce zatrudnić piłkarza i aby to uczynić, jest w stanie zapewnić mu wielkie pieniądze.