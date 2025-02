Marcin Gortat do wszystkiego się przyznał! Musiał tego spróbować. "Nie po to kończyłem karierę"

Marcin Gortat przez wiele lat był zawodnikiem NBA, który zapisał się złotymi zgłoskami na kartach historii polskiej koszykówki. "The Polish Hammer" występował w takich drużynach, jak m.in. Orlando Magic, Washington Wizards, czy Los Angeles Clippers. Gortat w 2024 roku pojawił się w programie prowadzonym przez Łukasza Kadziewicza "W cieniu sportu". Wówczas opowiedział o tym, ile potrafił wydać w jeden wieczór w klubie nocnym.

Jaki największy rachunek w Stanach, w nocnym klubie zapłaciłeś? Ty, nie jako twoi koledzy, tylko Ty? - dopytywał były siatkarz i prowadzący program. - Kurde... Ja samemu z 10, 11, 12 dolarów - odpowiedział po namyśle Gortat. - TYSIĘCY - doprecyzował natychmiast Kadziewicz. Po chwili były koszykarz jeszcze bardziej zaskoczył, ponieważ wspomniał o innym wyjściu. - Największy chyba mieliśmy blisko 30 tysięcy dolarów. Na czterech rozbiliśmy - powiedział z uśmiechem na ustach.

Marcin Gortat powiedział wprost o karierze trenerskiej. Nie było mu z tym po drodze

Gortat przyznał się, że chciał spróbować swoich sił, jako trener w NBA, jednak szybko z tego pomysłu zrezygnował. - Rok temu jeszcze próbowałem wrócić, to znaczy spróbowałem, jak to jest być trenerem i kompletnie zdałem sobie sprawę, że chyba to nie jest to co chce robić. Nie po to kończyłem karierę, żeby znowu wchodzić do NBA i znowu zaczynać od dołu tym razem, jako trener, bo zaczynam od dołu i to jeszcze jako 7, 10 asystent. Nie, że jestem zaraz za head coachem tylko od samego dołu zaczynam. Jak usiadłem z agentem i zaczęliśmy rozmawiać, jaka czeka mnie droga i jaką pracę ja chce włożyć w prace z młodym zawodnikiem to stwierdziłem, że to nie jest to co chce robić - podsumował Gortat.