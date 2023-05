Monika Pyrek Tour podbił Szczecin. Mistrzyni skoku o tyczce szuka swoich następców

Robert Karaś podjął ryzykowną decyzję. Wszystko albo nic, problemy ze zdrowiem zmusiły go do radykalnego kroku

Fundacja Moniki Pyrek już po raz trzeci zaprosiła na cykl zawodów, ale tym razem chce mocniej postawić na upowszechnianie tej pięknej dyscypliny sportu, jaką jest skok o tyczce. Monika Pyrek Tour jest także częścią cyklu ogólnopolskich warsztatów, zawodów i pikników lekkoatletycznych. Już pierwsze spotkanie pokazało, jak wiele frajdy można czerpać z tak zorganizowanego czasu dla dzieci i młodzieży. – To były moje pierwsze zawody w skoku o tyczce. Bardzo mi się podobało, to super uczucie jak się skacze! – mówi Hanna, najmłodsza uczestniczka zawodów.

– Skok o tyczce to całe moje życie. Cieszę się, że mogę się rozwijać sportowo i regularnie skakać na zawodach. Super organizacja i atmosfera, tylko pogoda mogłaby być lepsza. Mam nadzieje, że w Łodzi będzie świeciło słońce – podsumowała Laura Tyszko, która triumfowała w kategorii U18.

Po raz pierwszy cykl Monika Pyrek Tour znalazł się w oficjalnym kalendarzu World Athletics. Pierwsze zawody, połączone z wyjątkową strefą aktywności, odbyły się na stadionie lekkoatletycznym w Szczecinie. Warto podkreślić, że uczestnicy zawodów z cyklu Monika Pyrek Tour zdobywają medale mistrzostw Polski w wielu kategoriach wiekowych. Przed rokiem medale mistrzostw Polski zdobyło aż siedemnastu uczestników Monika Pyrek Tour – Laura Tyszko, Julia Torlińska, Gabriela Melzacka, Piotr Wołoszyn i Konrad Złoch (wszyscy MP do lat 16), Natalia Lewandowska, Anastasiia Kostyrko, Michał Gawenda, Paweł Pośpiech i Wiktor Smura (do lat 18), Valentyna Iakovenko, Zofia Gaborska (do lat 20), Dominika Brykała (do lat 23) oraz Agnieszka Kaszuba, Maja Chamot, Emilia Kusy i Karol Pawlik (MP seniorów).

Z pierwszych zawodów z cyklu zadowolony był także Bartosz Marciniewicz, który zwyciężył w kategorii Open: – Skakało się dobrze. Cieszy mnie moja forma, kolejny start na 5,20. Mam nadzieję, że w Łodzi będzie 10 centymetrów wyżej i uzyskam kwalifikacje na mistrzostwa Europy – podsumował.

Dzięki temu, że podczas Monika Pyrek Tour poprzeczka zawisa na wysokości już od jednego metra, w zawodach mogą wystartować nawet najmłodsi adepci skoku o tyczce, którzy dopiero rozpoczynają swoją sportową przygodę. W Szczecinie uhonorowano nagrodami zwycięzców w sześciu kategoriach wiekowych – 10, 12, 14, 16 i 18 oraz open, osobno dziewczęta i chłopców. Oprócz tego prowadzona jest także klasyfikacja generalna całego cyklu. Dzięki temu będziemy mogli poznać zwycięzców, którzy otrzymają nagrody główne. Projekt wspierają Ministerstwo Sportu i Turystyki, Adidas oraz partner motoryzacyjny Ssang Yong.

W trakcie pierwszych zawodów w Szczecinie kapitalnie wypadła zabawa w strefie aktywności. – Te specjalne strefy aktywności będą towarzyszyć wszystkim zawodom, zaprosiliśmy do nich szkoły i przedszkola. Znajduje się w nich wydzielona część zabawowa dla najmłodszych, którzy mogą poczuć się jak profesjonalni tyczkarze. Przygotowaliśmy dla nich skok o tyczce na zeskok dmuchany, skok o tyczce do basenu z kulkami oraz pomiędzy piankowymi kamykami. Wszystkie te aktywności dzieci mogą wykonać w asyście instruktora. W Szczecinie zabawa była przednia, a najmłodsi byli bardzo zadowoleni – podkreśla Monika Pyrek.

Na cykl składa się pięć profesjonalnych zawodów skoku o tyczce, połączonych z bardzo mocno rozbudowaną strefą aktywności, czynną za każdym razem w godzinach 10-14 (grupy zorganizowane prosimy o zgłoszenia na tour@fundacjamonikipyrek.pl). Kolejne odsłony akcji odbędą się 30 maja w Łodzi (Stadion RKS Łódź, ul. Rudzka 37), 6 czerwca w Poznaniu (Stadion lekkoatletyczny Golęcin, ul. Warmińska 1), 13 czerwca w Gdańsku (Gdański Stadion Lekkoatletyczny i Rugby, al. Grunwaldzka 244) oraz 15 czerwca w Bydgoszczy (Stadion lekkoatletyczny Zawisza Bydgoszcz, ul. Gdańska 163).