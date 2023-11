Nie żyje legendarna polska pływaczka. Jej historyczny wyczyn do dziś budzi podziw. Wielka strata dla sportu w Polsce

Teresa Zarzeczańska-Różańska była prawdziwą legendą polskiego pływania. Jej największym wyczynem bez wątpienia jest przepłynięcie wpław kanału La Manche. Dokonała tego 30 sierpnia 1975 roku. Trasę z Dover w Wielkiej Brytanii do Wissant we Francji pokonała w 11 godzin i 10 minut. Samego przepłynięcia dokonała jako pierwsza Polka i czwarta kobieta na świecie. Od tamtej pory minęło ponad 48 lat, a żaden Polak wciąż nie pobił jej wyniku. Legendarny wyczyn stał się inspiracją do wydania książki pt. "Kraulem przez kanał La Manche". Publikacja ta ukazała się pięć lat później. Jednak Zarzeczańska–Różańska odnosiła sukcesy także na bardziej powszechnych dystansach.

Teresa Zarzeczańska-Różańska zmarła w wieku 77 lat

Na koncie legendarnej pływaczki znajduje się wiele medali, w tym m.in. sześć mistrzostw Polski. Jej koronną konkurencją był styl klasyczny. W 1968 r. ustanowiła rekord Polski na dystansie 100 m, a na dwukrotnie dłuższej trasie aż trzy razy biła najlepszy wynik w historii kraju. Mimo to, Polski Związek Pływacki dwukrotnie uniemożliwił jej wyjazd na igrzyska olimpijskie. Na co dzień była zawodniczką Lecha Poznań, a poza zawodowym sportem spełniała się jako płetwonurek i ratowniczka wodna, była też nauczycielką matematyki. Przez niemal 50 lat była związana z Teofilem Różańskim, działaczem sportowym i dziennikarzem, który kierował ekipą wspierającą jej wyczyn w kanale La Manche. Rozłączyła ich śmierć mężczyzny w zeszłym roku, a kilkanaście miesięcy później zmarła wybitna pływaczka.