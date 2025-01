Nie żyje wybitny niemiecki sportowiec. Robert Huebner miał 76 lat, był jednym z najznakomitszych

Nie żyje wybitny szachista Robert Huebner. Miał 76 lat

W wieku 76 lat zmarł w Kolonii-Dellbrueck Robert Huebner, jeden z najlepszych w historii niemieckich szachistów. Był jednym z bardziej znanych analityków królewskiej gry. Huebner to jeden z najznakomitszych szachistów pochodzących z Niemiec od czasów mistrza świata w latach 1894-1921 Emanuela Laskera (1868-1941) i Siegberta Tarrascha (1862-1934).

Kiedy miał pięć lat do gry w szachy zachęcił go ojciec Hans. Po kolejnych czterech był już zawodnikiem kolejarskiego klubu Wieża Kolonia. W wieku 13 lat wchodził w skład drużyny i grając na ósmej szachownicy walnie przyczynił się do zdobycia tytułu wicemistrza RFN. Mając 15 lat został młodzieżowym mistrzem kraju uzyskując nad kolejnym graczem aż cztery punkty przewagi.

Paweł Fajdek zawalczy w MMA? Zaskakująca wypowiedź! Te trzy słowa wybrzmią głośno

Słynny Bobby Fischer często mówił, że Huebner ma predyspozycje aby zostać mistrzem świata.Niemiec pasjonował się szachami. Będąc doktorem filozofii uniwersytetu w Kolonii analizował dokumenty pochodzące ze starożytnego Egiptu i Grecji dotyczące tej gry. Huebner trzykrotnie uczestniczył w turniejach pretendentów.

Robert Huebner w mistrzostwach świata – jak sobie radził?

W pucharowej rywalizacji w 1980 roku wyeliminował dwóch Węgrów Andrasa Adorjana 5,5:4,5 oraz Lajosa Portischa 6,5:4,5. W finale zmierzył się z przebywającym na emigracji w Szwajcarii Rosjaninem Wiktorem Korcznojem i ostatecznie musiał uznać jego wyższość przegrywając w Merano 3,5:4,5. W meczu o mistrzostwo globu Korcznoj uległ potem Anatolijowi Karpowowi (ZSRR) 7:11.

Niemiec jeszcze dwa razy brał udział w turnieju kandydatów. W 1983 roku jego pojedynek z Wasilijem Smysłowem (ZSRR) po 14 partiach przyniósł remis i o wygranej zdecydował los, który uśmiechnął się do rywala. W kolejnych zawodach Huebner przegrał w ćwierćfinale z Holendrem Janem Timmanem 2,5:4,5.

Smutne wieści przed Pucharem Świata w skokach w Zakopanem. Na Wielkiej Krokwi zabraknie mistrza olimpijskiego

W latach 1965-2002 wystąpił 251 razy w reprezentacji RFN, a później Niemiec, odniósł 106 zwycięstw, 126 razy zremisował i Przegrał tylko 19 partii. Uhonorowany był najwyższymi odznaczeniami państwowymi i związkowymi.

Quiz. Rozpoznasz polskich mistrzów sportu z PRL-u? 15/15 to obowiązek kibica! Pytanie 1 z 15 Zacznijmy od jednej z największych legend. Trzykrotna mistrzyni olimpijska, która przez lata dzierżyła rekord Polski w biegu na 400 m to... Natalia Kaczmarek Irena Szewińska Teresa Ciepły Następne pytanie