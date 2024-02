O której godzinie skoki dzisiaj niedziela 4.02.2024 PŚ Willingen Gdzie oglądać skoki narciarskie dzisiaj 4 lutego 2024

Marcin Najman wparował do ringu i zaczęła się zadyma. Szokujące sceny na gali! Co tam się wydarzyło?

Skoki narciarskie dzisiaj w niedzielę 4.02.2024 to drugi konkurs indywidualny w Willingen. Wczorajsze zawody wygrał Johann Andre Forfang, który w drugiej serii skoczył na odległość 155,5 metr, bijąc rekord skoczni. Dalej na podium znaleźli się Ryoyu Kobayashi oraz Kristoffer Eriksen Sundal. Aleksander Zniszczoł zajął 8. miejsce. Po pierwszej serii rozbudził apetyty na podium, ale nie zdołał obronić pozycji na podium. Przed konkursami Pucharu Świata na niemieckiej skoczni w Willingen to Adam Małysz przychodził wielu kibicom na myśl jako pierwszy. Jego 151,5 metra w 2001 roku zadziwiło.

Skoki narciarskie dzisiaj niedziela 4.02.2024

Bardzo słabo we wczorajszych zawodach spisali się Piotr Żyła i Kamil Stoch. Obaj nie zakwalifikowali się do drugiej serii. Awans dość szczęśliwie wywalczył Dawid Kubacki, korzystając z fatalnej wpadki lidera klasyfikacji generalnej PŚ Stefana Krafta. W drugiej serii Kubacki spisał się już lepiej, awansując na 23. miejsce. Oby nasi skoczkowie w niedzielę pokazali wyższą formę.

Skok Adama Małysza w Willingen jest jednym z symboli "Małyszomanii". Sam zainteresowany po latach z ulgą stwierdza, że szał wokół niego byłby pewnie większy, gdyby media były wtedy tak rozwinięte, jak są teraz. – Z jednej strony byłoby to o tyle fajne, że miałbym więcej materiałów, z których mógłbym skorzystać w treningach. Wtedy miałem tylko kasety wideo. Jak ktoś nie nagrał skoku na VHS, to nie miał w zasadzie nic. Z drugiej strony też nie żałuję. To, że była tak zwana "Małyszomania", do której nigdy nie mogłem się przyzwyczaić, w dobie mediów społecznościowych mogłaby być jeszcze bardziej nasilona. A w mediach społecznościowych nie zawsze wszyscy są przychylni. Są tak zwani hejterzy, którzy dla przyjemności potrafią sprawić ci ból. Nie zdają sobie sprawy z tego, że sportowiec też ma granicę wytrzymałości psychicznej – mówi.

O której dzisiaj skoki narciarskie niedziela 4 lutego 2024 PŚ Willingen

Przed nami drugi konkurs PŚ w Willingen. Na niedzielę 4 lutego zaplanowano konkurs indywidualny. Początek pierwszej serii o godzinie 16.10. Transmisja TV na antenie TVN, Eurosportu 1 i w Playerze.

Niedziela, 04.02.2024

14:30 - Kwalifikacje

16:10 - Pierwsza seria konkursowa