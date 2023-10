Otylia Jędrzejczak z mistrzyniami sportu zachęcają uczennice do chodzenia na lekcje wf!

Do Grudziądza przyjechały mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Tokio w lekkiej atletyce Iga Baumgart-Witan, najbardziej utytułowana polska biathlonistka, była wicemistrzyni świata i Europy Weronika Nowakowska, zwyciężczyni Pucharu Świata oraz igrzysk europejskich we wspinaczce sportowej Aleksandra Kałucka oraz Katrin Kargbo, znakomita karateczka, zajmująca się z sukcesami także tańcem i fitnessem.

– Cieszę się, że udało nam się zebrać bardzo energetyczne mistrzynie, każdą z innej dyscypliny sportu i każdą z inną historią. Każda z nas rozpoczynała swoją przygodę ze sportem w innym wieku, co też może być motywujące dla uczennic. Pokazujemy im, jak warto walczyć o siebie, bo przecież hasłem przewodnim naszej akcji jest „Jestem sobą, jestem Bella, piękna, wyjątkowa i niepowtarzalna. Cieszę się, że jesteśmy w Grudziądzu, że kolejny raz zaufało nam województwo kujawsko-pomorskie i wspólnie z Ministerstwem Sportu i Turystyki i miastem Grudziądz możemy ten projekt realizować. Mówimy, że warto walczyć o swoje zdrowie psychiczne poprzez aktywność fizyczną. Pokazujemy im też drogę działania – mówiła Jędrzejczak. Sponsorem głównym Fundacji Otylii Jędrzejczak, wspierającym program „Mistrzynie w szkołach”, jest Bella, wiodąca marka na rynku artykułów higienicznych dla kobiet.

Mistrzynie sportu wraz z uczestniczkami przez czterdzieści pięć minut aktywnie ćwiczyły, a później odpowiadały na liczne pytania i dzieliły się swoimi historiami. –

Będzie wycisk, muszę to przyznać. Na rozgrzewkę zumba, czyli połączenie ćwiczeń i tańca, bo to jest doskonała zabawa. A później przejdziemy do ćwiczeń wzmacniających z gumami – zapowiadała jeszcze przed lekcją Katrin Kargbo.

Zaproszone do Grudziądza wybitne sportsmenki opowiadały m.in. o swoich początkach w sporcie.

– U mnie przygoda ze sportem zaczęła się w szkole, gdy okazało się, że jestem całkiem niezła w lekkiej atletyce. A mama została moją trenerką dopiero później. Wiadomo, że u dziewcząt bywa trudniejsze przekonanie, że warto chodzić na lekcje wf, choć jak widzę te olbrzymie wydarzenia robione przez Otylię i te tłumy dziewczynek, to myślę, że może jednak nie jest tak źle, bo widać, że te dziewczyny lubią ćwiczyć. A warto ćwiczyć, bo dzięki temu będą pięknymi i zdrowymi kobietami – mówiła Iga Baumgart-Witan.

– Bardzo lubię młodzież, która lubi sport i lubi się ruszać. Cieszę się, że mam swoją małą cegiełkę w tym, żeby młodzi ludzie byli aktywni. A przygodę ze sportem można rozpocząć w bardzo młodym wieku, na przykład ja rozpoczęłam już w przedszkolu, gdzie pracował pan prowadzący gimnastykę korekcyjną i był trenerem wspinaczki sportowej. Zaprosił nas na trening i pokazał mi, że taki sport istnieje – dodała Aleksandra Kałucka.

Weronika Nowakowska, wybitna przed laty polska biathlonistka, po raz pierwszy uczestniczyła w zajęciach „Mistrzynie w Szkołach”. – Rzeczywiście, pierwszy raz jestem na „Mistrzyniach w Szkołach”, bo najczęściej byłam zapraszana na „Śniadanie Mistrzyń”. To event bardzo energetyczny z dużą dawką sportu. A powodów do ćwiczeń i chodzenia na lekcje wychowania fizycznego jest bardzo wiele, poczynając od kwestii zdrowotnych, bo wiadomo, że ruch powoduje także lepsze poczucie mentalne. Bycie w sporcie powoduje też to, że jesteśmy częścią większego środowiska i to jest największa chyba wartość, jaką powinniśmy podkreślać mówiąc o sporcie – mówiła.

To była piąta tegoroczna odsłona akcji „Mistrzynie w Szkołach”. Wcześniej Jędrzejczak i zaproszone przez nią mistrzynie sportu ćwiczyły z uczennicami w Zgierzu koło Łodzi, Żninie na Kujawach i Pomorzu, Markach pod Warszawą i Warszawie. Ostatni, szósty przystanek akcji realizowanych przez Fundację Otylii Jędrzejczak, zaplanowany jest na 26 października w Lublinie.

Projekt „Mistrzynie w szkołach” współfinansowany jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, a jego piąta tegoroczna odsłona także przez Województwo Kujawsko-Pomorskie, miasto Grudziądz i gminę Grudziądz.