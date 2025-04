Papież Franciszek nie żyje. Uwielbiał Leo Messiego. "On jest Bogiem z piłką przy nodze"

Papież Franciszek nie żyje. Uwielbiał Leo Messiego

Papież Franciszek, właściwie Jorge Mario Bergoglio, był głową Kościoła od marca 2013 roku, gdy został wybrany jako następca Benedykta XVI po jego abdykacji. Duchowny pochodzący z Argentyny szybko stał się bohaterem narodu i ikoną całego kraju. Był też - jak na Argentyńczyka przystało - wielkim fanem piłki nożnej, więc nic dziwnego, że jeszcze w pierwszym roku pontyfikatu spotkał się z Leo Messim. Gwiazdor grający wówczas w FC Barcelonie był pod wielkim wrażeniem papieża i mocno przeżywał to spotkanie. Obaj darzyli się zresztą ogromnym szacunkiem, co najlepiej oddaje odpowiedź Franciszka na częste porównywanie Messiego z Bogiem.

- Teoretycznie jest to świętokradztwo, ale ja tak nie uważam. Ludzie mówią, że jest Bogiem, mając na myśli uwielbienie wobec niego. On jest Bogiem z piłką przy nodze. Oczywiście oglądanie go w akcji sprawia wielką przyjemność, ale nie jest Bogiem - tłumaczył kilka lat temu argentyński papież.

Sam Franciszek od dziecka kibicował drużynie San Lorenzo z jego rodzinnego Buenos Aires. Pytany o piłkę zawsze podkreślał geniusz trzech piłkarzy - Messiego, Pele i Diego Maradony, choć życiorys tego ostatniego przyprawiał papieża o smutek.

- Maradona jako piłkarz był wielki, wielki, ale jako człowiek poniósł porażkę. Biedak poślizgnął się przy umizgach tych, którzy go wychwalali , a nie pomagali mu - mówił swego czasu we włoskiej telewizji RAI.

Papież Franciszek zmarł 21 kwietnia w wieku 88 lat o jego śmierci poinformował profil "Vatican News".