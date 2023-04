Piękna Wiktoria skradła serce polskiego piłkarza. Jej zdjęcia grzeją niczym słońce w Los Angeles

To, co stało się z Jackiem Wójcikiem z Królowych Życia, to prawdziwy szok. Kolejny raz szczęka opadła

Mateusz Bogusz mógł być uznawany za spory talent, o czym świadczył choćby fakt, że w 2019 roku jeszcze jako niespełna 18-latek trafił do Leeds United. W angielskim zespole nie grał wiele, a później był wypożyczany do hiszpańskich drużyn – Logrones i Ibizy. Rozwój młodego zawodnika został niestety mocno zahamowany przez kontuzje i nie prezentował się on na tyle dobrze, by Leeds chciało go u siebie zatrzymać. Bogusz ostatecznie więc mocno zmienia otoczenie, bowiem po paru latach gry w Hiszpanii uda się na podbój USA, gdzie podpisał kontrakt z Los Angeles FC. Do Ameryki udała się z nim piękna ukochana Wiktoria Wychowska.

Piękna ukochana Mateusz Bogusza zachwyca urodą

O Wiktorii Wychowskiej nie wiadomo zbyt wiele, choć ze zdjęć udostępnianych przez nią w sieci można się domyślać, że lubi podróże, bowiem publikuje ona fotki z różnych, ciekawych miejsc. 21-latka póki co nie jest bardzo rozpoznawalna w sieci, a jej profil na Instagramie śledzi 5 tysięcy osób. Młoda kobieta jest jednak bardzo aktywna w mediach społecznościowych i chętnie pozuje do odważnych zdjęć, na których chwali się swoją niebanalną urodą. Niewykluczone, że jeśli Mateusz Bogusz stanie się gwiazdą swojej drużyny, to obserwujących jego partnerce szybko przybędzie. W galerii poniżej znajdziecie więcej zdjęć Wiktorii Wychowskiej.