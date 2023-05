i Autor: materiały prasowe SFC: Underground

Walki na "liście"

Polską organizację wspierają Arnold Schwarzenegger i Logan Paul. Slap Fighting Championship powraca! Nowa formuła walk

mso 16:54 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Slap Fighting Championship: Underground to nowa odsłona walk na tzw. „liście”. Najbliższe wydarzenie będzie nie tylko sportowym ale i filmowym widowiskiem, ponieważ całość nagrana została w opuszczonej fabryce, co oddaje podziemny charakter tej dyscypliny. To jednak nie koniec atrakcji. Na fanów czekają efekty specjalne oraz wyjątkowa oprawa muzyczna a także pojedynek kobiet w kategorii slap ass.