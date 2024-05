Polska przegrywa ze Słowacją! Polacy walczyli, rywale byli za mocni, niespodzianki nie było

Niespodziewane wieści o Dominiku Abusie wywołały ogromny smutek i poruszenie! Krzysztof Radzikowski musiał zabrać głos, to koniec

Aż ciężko uwierzyć w to, kim jest żona Dariusza Szpakowskiego. Oglądały ją tysiące, mało kto o tym wiedział!

Cóż za otwarcie ME dla Polaków! Zwolińska ze srebrem w Lublanie

Słowacja - Polska 4:0

2:03 - Cingel

11:46 - Tatar

17:22 - Cehlarik

17:34 - Cingel

Słowacja: Hlavaj, Ceresnak, Fehervary, Skafkovsky, Hrivik, Cehlarik, Nemec, Ivan, Hidacek, Cingel, Tatar, Grman, Koch, Kelemen, Pospisil, Regenda, Golian, Gajdos, Fasko-Rudas, Sukel, Kudrna, Skorvanek

Polska: Fucik, Kolusz, Wanacki, Fraszko, Pasiut, Wronka, Kruczek, Wajda, Macias, Dziubiński, Urbanowicz, Bryk, Górny, Wałęga, Paś, Zygmunt, Macias, Dronia, Michalski, Komorski, Krężołek

Reprezentacja Polski nie dokonała cudu w trakcie swojego meczu mistrzostw świata. Hokeiści byli skazywani na porażkę w starciu ze Słowacją, a poprzedni sparing Polaków z drużyną naszych południowych sąsiadów skończył się dobitną porażką 1:6. i tak rzeczywiście się stało. Już od pierwszej tercji Polacy pozostawali w obronie, a to i tak nie pomogło, gdyż już na początku spotkania punkt zdobył Cingel. Na 2:0 dziewięć minut później bramkę zdobył doświadczony gwiazdor NHL, gracz Seattle Kraken, Tomas Tatar. W drugiej tercji zrobiło się spokojniej i Słowacy nie zdołali zdobyć większej przewagi. Trzecia tercja przypominała przez większą część spotkania drugą odsłonę spotkania. Rywale "Biało-Czerwonych" dominowali, ale nasi bronili się dzielnie. Aż do 17. minuty, kiedy to padły dwie bramki. Jedną z nich zdobył Peter Cehlarik, a drugie trafienie dołożył Cingel.