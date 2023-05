Ponad setka dzieci trenowała z mistrzynią olimpijską, ruszyła akcja Otylia Swim Tour!

Otylia Swim Tour to cykl jednodniowych warsztatów organizowanych w całym kraju. W każdym spotkaniu udział biorą młodzi miłośnicy pływania, którzy potrafią przemieszczać się w wodzie przynajmniej dwoma stylami pływackimi – grzbietowym i dowolnym. Warsztaty są skierowane także do ich rodziców i opiekunów, a każdorazowo odbywają się także zajęcia z psychologiem i dietetykiem. W niedzielę w Łomiankach szkoliła się ponad setka dzieci wraz z rodzicami.

– Bardzo się cieszę, że już dziewiąty rok z rzędu Fundacja Otylii Jędrzejczak realizuje projekt Otylia Swim Tour – mówi Otylia Jędrzejczak. – Start tegorocznej edycji mieliśmy w Łomiankach, bardzo dziękuję za świetną współpracę władzom samorządowym Łomianek. Projekt cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, znowu bardzo szybko rozeszły się wszystkie dostępne miejsca. Co ważne, w tym roku mamy nowe ośrodki, w których nasz projekt zawita po raz pierwszy – dodaje.

Jako pierwsi w tym roku do zajęć przystąpili uczestnicy w podwarszawskich Łomiankach, w Integracyjnym Centrum Dydaktyczno-Sportowym. W trakcie warsztatów kilkunastu trenerów współpracujących z Fundacją Otylii Jędrzejczak prowadziło zajęcia dla młodych adeptów pływania, zarówno w wodzie, jak i hali sportowej. Na każdym z torów doskonalono inny styl pływania, a dodatkowo uczono się również skoków ze słupka oraz nawrotów w wodzie.

– Dzieci mają okazję korzystać z podpowiedzi wybitnych trenerów pływania czy przygotowania motorycznego, a rodzice mogą skonsultować się i posłuchać wykładów dietetyka czy psychologa. Otylia Swim Tour to już marka, dzięki zaangażowaniu tak wspaniałego zespołu możemy spotykać się z dziećmi i dostarczać im mnóstwa wiedzy oraz przede wszystkim frajdy z uprawiania sportu – mówi najlepsza zawodniczka w historii polskiego pływania. Uczestnicy zajęć otrzymali też pakiety ufundowane przez Fundację Otylii Jędrzejczak oraz jej partnerów, m.in. AquaWave, EPRO i HMS.

Projekt Otylia Swim Tour był współfinansowany przez Urząd Miasta Łomianki oraz Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Jeszcze przed wakacjami zajęcia w ramach Otylia Swim Tour odbędą się 11 czerwca w Nowym Targu i 17 czerwca w Katowicach.

– To coś niesamowitego, kolejny olimpijczyk gościł w naszej gminie – cieszy się Małgorzata Żebrowska-Piotrak, burmistrz Łomianek. – W naszej miejscowości rodzą się sportowe talenty, myślę że w ślady naszej mistrzyni pójdą nastolatkowie z Łomianek, bardzo za nich trzymam kciuki, bo zdobywają już medale na imprezach mistrzowskich. To dzisiejsze spotkanie to także doskonała okazja, by kolejni młodzi ludzie złapali sportowego bakcyla i pokochali pływanie. Bardzo się cieszę, że mogliśmy gościć w naszej gminie tak fajną akcję – dodaje.