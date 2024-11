i Autor: materiały prasowe

Prawie milion dzieci w trakcie 10 lat programu LDK! Małgorzata Hołub-Kowalik: Wychowaliśmy wielu mistrzów

Polski Związek Lekkiej Atletyki zainaugurował projekt „Lekkoatletyka dla każdego” dokładnie przed dekadą. Wszystko zaczęło się we wrześniu 2014 roku, teraz czas na uroczystą galę i podsumowania. – Wychowaliśmy wielu mistrzów ale przede wszystkich zachęcamy do aktywności dzieci i młodzież, to niezwykle ważne dla przyszłości opolskiego sportu – uważa mistrzyni olimpijska Małgorzata Hołub-Kowalik, ambasadorka projektu „Lekkoatletyka dla każdego”.

