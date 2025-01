Słoneczna aura sprzyja przygotowaniom slalomistów. Kadra trenuje w ZEA i Australii

Tak jak w poprzednich latach, biało-czerwoni w poszukiwaniu dogodnych warunków treningowych wyruszyli poza granice naszego kraju. Wybór ponownie padł na cieplejsze kierunki. Najdalej, bo aż do australijskiego Penrith wybrali się Klaudia Zwolińska i Grzegorz Hedwig. To właśnie tam rok temu wicemistrzyni olimpijska z Paryża i jej narzeczony budowali formę z myślą o najważniejszych wydarzeniach sezonu. Aktualne zgrupowanie na Antypodach, na które w ostatnich dniach dołączył trener Rafał Polaczyk, i zgłębienie tajników miejscowego toru ma posłużyć przede wszystkim na początku jesienią. W Penrith odbędą się bowiem mistrzostwa świata (1-3 października).

– Zazwyczaj MŚ były w drugiej połowie września, ale delikatne przesunięcie terminu niczego nie zmienia w naszych przygotowaniach. Wyprawa do Australii na pewno będzie dla nas dużym wyzwaniem pod względem logistycznym, to jest największa bolączka, żeby dopiąć wszystko na ostatni guzik. Przetransportowanie sprzętu, w tym kajaków, nie jest prostą rzeczą, ale musimy temu stawić czoła. Postaramy się też sprostać mistrzostwom pod względem sportowym. Długa droga przed nami, ale na pewno damy sobie radę – zapewnia Jakub Chojnowski, trener główny seniorskiej reprezentacji Polski w slalomie kajakowym i kayak crossie, który z kolei wraz ze swoim sztabem i pozostałymi podopiecznymi udał się do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Sponsorem głównym polskiego kajakarstwa jest PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. – Na miejscu mamy zapewnione wszystko, czego potrzebujemy w tym okresie, począwszy od siłowni, a skończywszy na torze odpowiedniej długości i trudności do treningów. I przede wszystkim jest pogoda, która sprzyja ciężkiej pracy w sporcie wodnym – mówi Chojnowski.

Do treningów z seniorską kadrą powrócił Kacper Sztuba, który wraz z Hedwigiem i Michałem Wierciochem ma znów stanowić o sile Polaków w slalomowym C-1. W składzie powołanych jest jedno nowe nazwisko – Aleksandra Góra. To jednak nie debiutantka, a Aleksandra Stach, która w ostatnich miesiącach wyszła za mąż i pod zmienionym nazwiskiem szykuje formę na nowe wyzwania w sezonie 2025. Góra nie jest jedyną kobietą w gronie polskich kadrowiczów w Al-Ain. W ZEA trenują również Dominika Brzeska i Hanna Danek, wicemistrzyni świata i mistrzyni Europy juniorek. Szkoleniowcy kadry zabrali też na Bliski Wschód trzech młodzieżowców najmocniej aspirujących do startów w seniorskich zawodach – Tadeusza Kuchno, Szymona Nowobilskiego i Krzysztofa Książka. Trenerzy kadry w kolejnym sezonie optują za rozwiązaniem, żeby najbardziej uzdolnieni zawodnicy, pukający do bram pierwszej reprezentacji, mieli jak najwięcej okazji do wspólnych treningów i podpatrywania bardziej doświadczonych kolegów po fachu. Partnerem Polskiego Związku Kajakowego jest LOTTO.

– Po zeszłym roku widzimy, że dołączanie wyróżniających się zawodników do pierwszej kadry na czas zimowych przygotowań była trafioną decyzją. W samych przygotowaniach do nowego sezonu nie chcemy natomiast rezygnować z rozwiązań, które w 2024 roku przynosiły całej reprezentacji efekty. Staramy się jednak rozwijać, a rok po igrzyskach to dobry czas na wprowadzenie pomysłów dających szansę na rozwój. W naszym sztabie i całej kadry jest dużo nowych rzeczy i jako zespół po prostu musimy się dotrzeć. Dołączył do nas trener przygotowania motorycznego, ściśle współpracujemy też z fizjologiem. Po to jest właśnie rok poolimpijski, żeby dograć pewne rzeczy i następnie z jasno ustalonymi zadaniami ruszyć pełną parą – wskazuje trener Chojnowski.

Zgrupowanie Polaków w Al-Ain potrwa do 2 lutego, z kolei Zwolińska i Hedwig będą trenować w Australii do 24 lutego.