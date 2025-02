Szaleństwo z koncertem Pitbulla w Polsce. W 2014 roku był gwiazdą mundialu. 11 lat później nadal wywołuje dreszcze

Szaleństwo z koncertem Pitbulla w Polsce. W 2014 roku był gwiazdą mundialu w Brazylii

Pitbull zagra w końcu koncert w Polsce. Jego fani z naszego kraju czekali na to wiele lat, a w 2025 roku wreszcie będą mogli posłuchać go na żywo. Jeden z najpopularniejszych artystów muzycznych ostatnich kilkunastu lat zawita do Polski w trakcie trasy koncertowej "Party After Dark Tour". Jego polskie show odbędzie się już w poniedziałek, 23 czerwca 2025 r., w hali Tauron Arena w Krakowie. Podczas koncertu nie powinno zabraknąć największych hitów, takich jak: "Give Me Everything", "Hotel Room Service", "International Love", "Feel This Moment" czy doskonale znany piłkarskim fanom utwór "We Are One (Ole Ola)", czyli pamiętny hymn Mistrzostw Świata 2014.

Pitbull napisał tylko do Polaków po ogłoszeniu koncertu! Polscy fani szybko odpowiedzieli

11 lat temu Pitbull stworzył wraz z Jennifer Lopez i Claudią Leitte utwór, który do dziś przywołuje wspomnienia u kibiców piłki nożnej na całym świecie. Tylko w serwisie YouTube odtworzono go ponad miliard razy, a w trakcie brazylijskiego mundialu gwiazdy estrady wystąpiły z nim podczas ceremonii otwarcia przed meczem Brazylia - Chorwacja (3:1) w Sao Paulo. Po jedenastu latach od tamtych chwil Pitbull wystąpi przed zapełnioną halą w Krakowie.

Bilety na koncert Pitbulla - gdzie kupić? Ceny

"Polska! Widziałem wasze komentarze "Przyjedź do Polski" od kilku lat… teraz, pokażcie się i przeżyjmy najlepszy czas naszego życia dalleee!" - zwrócił się do polskich fanów Pitbull po ogłoszeniu czerwcowego koncertu. Ci nie mogą się już doczekać widowiska i polują na bilety, których sprzedaż jeszcze nie ruszyła. Przedsprzedaż dla użytkowników Ticketmaster Polska wystartuje w czwartek, 27 lutego, o godzinie 9:00. Sprzedaż otwarta biletów rozpocznie się w piątek, 28 lutego, o godzinie 9:00 na stronie LiveNation.pl.

Niewiadomą pozostaje na razie cena biletów na koncert Pitbulla w Polsce. Fani zastanawiają się, ile będą musieli zapłacić, ale ta informacja niestety nie jest jeszcze znana. Ceny biletów poznamy wraz z rozpoczęciem oficjalnej sprzedaży, która prawdopodobnie nie potrwa długo.

