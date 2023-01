To, co zrobiła wdowa po Pele odbiera mowę. Wzruszające pożegnanie piłkarza, można się popłakać

Nawet Mariusz Pudzianowski byłby zdumiony widząc, co Anna Lewandowska robiła po sylwestrze! Nie ma żartów, konkretny wyczyn

Śmierć Pele była bez wątpienia jednym z najważniejszych wydarzeń ostatnich dni. Odejście Brazylijczyka zostało przyjęte z wielkim żalem wszystkich kibiców na świecie, a największy smutek wyczuć możemy w rodzinnej dla Pelego Brazylii, gdzie od poniedziałku 2 stycznia 2022 roku trwa pożegnanie piłkarza. Na stadionie Santosu, gdzie wystawiona jest trumna ze zwłokami legendarnego piłkarza doszło do wzruszających scen z wdową po piłkarzu. To co zrobiła Marcia Aoki może wywołać wielkie wzruszenie.

Wdowa Pele pożegnała ukochanego. Te sceny zapiszą się w historii

Nie da się ukryć, że pożegnanie Pelego na stadionie Santosu sprawiło, że tysiące ludzi z Brazylii i z całego świata pojawiło się na obiekcie po to, aby oddać piłkarzowi hołd po raz ostatni. Jedną z pierwszych osób, które pojawiły się przy ciele zmarłego byli jego najbliżsi, a konkretnie wdowa po piłkarzu. Marcia Aoki. Kobieta, widząc ciało swojego ukochanego zrobiła tylko jedno - zdjęła ze swojej szyi naszyjnik z krzyżem i położyła go na piłkarzu. Jak podaje agencja Reuters, towarzyszył jej wtedy syn Pelego i także były piłkarz Santosu, Edinho.

Pele's widow Marcia Cibele Aoki and son Edinho are pictured as the body of Brazilian soccer legend Pele is seen in his casket, as he lays in state on the pitch of his former club Santos' Vila Belmiro stadium in Santos, Brazil. More photos: https://t.co/PNtkpIPlnA 📷 Diego Vara pic.twitter.com/5jIoa2KaxP— Reuters Pictures (@reuterspictures) January 2, 2023