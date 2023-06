To tam przyszłość spędzi Cristiano Ronaldo! O wszystkim zadecydował, klamka zapadła!

To oni donieśli na Szymona Marciniaka. Co to stowarzyszenie "Nigdy Więcej"? Kto założył stowarzyszenie "Nigdy Więcej"? Czym się zajmuje?

Cristiano Ronaldo postanowił powiedzieć o swojej przyszłości. Portugalczyk w ostatnim czasie łączony był ze zmianą swojego otoczenia, a w mediach pojawiły się spekulacje mówiące o tym, że piłkarz może trafić nawet do Bayernu Monachium i stać się w nim następcą Roberta Lewandowskiego. Występujący w Arabii Saudyjskiej zawodnik postanowił przerwać wszelakie spekulacje i powiedzieć, gdzie spędzi swoją przyszłość. Padła jasna deklaracja.

Cristiano Ronaldo jasno o swojej przyszłości. Padła jasna deklaracja

Mimo że wiele klubów z Europy widziałoby Ronaldo w swoim składzie, to Portugalczyk daleki jest od opuszcania Arabii Saudyjskiej, w której ma się czuć dobrze. Jak przyznał, jest bardzo szczęśliwy i wierzy w to, że poziom piłkarski rozgrywek będzie tylko i wyłącznie wzrastał, a same rozgrywki znajdą się w światowym topie.

- Jestem szczęśliwy. Chcę tutaj kontynuować moją karierę i tak będzie. Jeśli władze ligi saudyjskiej zrobią wszystko to, co planują, to za pięć lat będzie to jedna z pięciu najlepszych lig na świecie - przyznał napastnik reprezentacji Portugalii