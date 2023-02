Ważny moment w życiu Anny Lewandowskiej. Musiała się tym pochwalić, to robi wrażenie

Mateusz Borek przyznał się do błędu. Mocne wyznanie, mówi o popełnieniu kilku głupot!

Anna Lewandowska razem z Robertem Lewandowskim tworzą chyba jedną z najbardziej rozpoznawalnych par w Polsce. W ostatnim czasie w rodzinie Lewandowskich zaszło wiele zmian, bowiem przeprowadzili się oni po wielu latach z Monachium do Barcelony z powodu zmiany klubu przez polskiego napastnika. Dla Lewandowskiej nie stanowiło to jednak wielkiego problemu w prowadzeniu jej przedsięwzięć, które w dużej mierze rozwija w sieci. Była karateczka wciąż pracuje także nad swoją popularnością i niedawno właśnie osiągnęła coś, czego wielu może jej pozazdrościć.

Anna Lewandowska coraz bardziej znana, kolejna bariera przebita

Anna Lewandowska świetnie odnajduje się w mediach społecznościowych. Są one dla niej ważne nie tylko ze względu na kontakt z fanami, ale także biznesowo. To tam promuje swoje produkty i treningi, więc im więcej obserwującym m.in. na Instagramie, tym lepiej. Teraz żona Roberta Lewandowskiego pochwaliła się, przełamaniem kolejnej bariery właśnie na Instagramie.

Okazało się, że Lewandowskiej właśnie „stuknęło” 5 milionów obserwujących! Być może nie jest to wielka liczba w stosunku do najpopularniejszych influenserek na świecie, ale wciąż to imponujący wynik. Anna Lewandowska „uczciła” ten moment postem w swojej relacji na Instagramie, gdzie wiele nie napisała, ale wysłała „buziaka” w podziękowaniu swoim fanom.