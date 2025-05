Z samego rana takie wieści o Aleksandrze Mirosław! Kolejne złoto. I to w polskie święto

To koniec

Święto Konstytucji 3 Maja w 2025 roku rozpoczęło się od znakomitej wiadomości. Aleksandra Mirosław wygrała zawody Pucharu Świata rozgrywane na wyspie Bali! Mistrzyni olimpijska z Paryża była najlepsza już w kwalifikacjach, a później potwierdziła świetną formę w fazie zasadniczej. Poza nią w zawodach wzięły udział trzy inne reprezentantki Polski, ale im nie poszło tak dobrze. Natalia Kałucka i Patrycja Chudziak przeszły eliminacje, ale odpadły już w 1/8 finału, z kolei Anna Brożek zakończyła rywalizację na kwalifikacjach.

Aleksandra Mirosław rozpoczęła starty w PŚ 2025. Mistrzyni olimpijska znowu w czołówce

Aleksandra Mirosław wygrała Puchar Świata na Bali 3 maja

Mirosław przyjechała na Bali po niezbyt udanym występie w pierwszych zawodach PŚ w chińskim Wujiang. Zajęła w nich 6. miejsce, ale tydzień później potwierdziła swoją klasę. Po wygranych kwalifikacjach Polka pewnie pokonała w 1/8 finału Capucine Viglione z Francji. W bardzo wyrównanym ćwierćfinale zmierzyła się z Desak Made Ritą Kusumą Dewi, mistrzynią świata z 2023 roku, i okazała się nieznacznie lepsza.

W półfinale mistrzyni olimpijska walczyła z Jimin Jeong, która tydzień temu była druga w zawodach PŚ. Tym razem Koreanka popełniła błąd i to Mirosław awansowała do finału. W nim z czasem 6,37 s pokonała Chinkę Yafei Zhou. Brąz wywalczyła Adi Ashi Kadek z Indonezji. Bohaterem dnia był jednak zwycięzca męskich zawodów we wspinaczce na czas.

Nowy rekord świata we wspinaczce

Mowa o Samuelu Watsonie, który na Bali dwukrotnie pobił rekord świata! 19-latek zaczął rywalizację od drugiego miejsca w kwalifikacjach, ale w finałach nie miał na siebie mocnych. Po raz pierwszy najszybszy bieg w historii zaliczył w półfinale, w którym uzyskał czas 4,67 s. Gdy wydawało się, że dokonał już niemożliwego, poprawił się jeszcze w finale!

W nim Watson miał sporo szczęścia. Jego rywal na starcie popełnił falstart, został zdyskwalifikowany, a bieg został powtórzony z udziałem samego Amerykanina. Bez presji rywala Watson pobiegł najszybciej w historii i rekord świata we wspinaczce na czas wynosi od dzisiaj 4,64 s.